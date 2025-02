Alerty dla ponad 60 milionów mieszkańców. Mogą paść setki rekordów zimna

Narodowa Służba Pogodowa (NWS) ostrzegła, że mróz będzie szczególnie odczuwalny na terenie równin Środkowego Zachodu, Wielkich Jezior oraz północno-wschodnich obszarów kraju. Według prognoz fala chłodu może objąć ponad 60 milionów Amerykanów. Z powodu silnych mrozów we wtorek władze wydały ostrzeżenia w 36 stanach. W niektórych miejscach temperatura odczuwalna może wynieść nawet do około -50 stopni Celsjusza.

Rekord w Bismarck, możliwe kolejne

Jak podała stacja CNN, temperatura odczuwalna w niektórych częściach Montany i Dakoty Północnej we wtorek rano osiągnęła groźne -51 st. C. Był to najzimniejszy dzień w mieście Bismarck (Dakota Północna) od ponad 16 lat. Dwucyfrowy mróz pokazały także termometry w Oklahomie oraz północno-zachodnim Teksasie.

Według prognoz mroźne powietrze ma stać się bardziej intensywne i rozległe w ciągu najbliższego tygodnia. Około trzech czwartych populacji USA będzie zmuszone zmierzyć się do piątku z ekstremalnym zimnem. Zdaniem meteorologów temperatura może spaść nawet o 28 stopni C. poniżej średniej z lutego. Może to prowadzić do pobicia ponad 270 rekordów niskich temperatur w co najmniej 27 stanach - podkreśliła CNN.