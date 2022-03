Sezony alergiczne mogą stawać się coraz dłuższe i intensywniejsze z powodu zmiany klimatu

Badanie, które ujrzało światło dzienne we wtorek w czasopiśmie akademickim "Nature Communications", wykazało, że do końca wieku, sezon pylenia może rozpocząć się w USA aż o 40 dni wcześniej niż obecnie. Zdaniem badaczy, roczna ilość pyłków może zwiększyć się wtedy o nawet 250 procent.

- Pyłki to coś, na co ludzie zwracają uwagę, ponieważ mogą wpływać to na ich codzienne życie - powiedziała Allison Steiner, autorka badania i profesor Uniwersytetu Michigan. - Ogromna część populacji jest dotknięta tymi alergiami i dlatego chce zrozumieć, jak dolegliwości mogą się zmienić, aby oni mogli lepiej radzić sobie z objawami - dodała.

Okresy pylenia będą się nakładać

Jednak jak wynika z badań, w przyszłości różne odmiany pyłków mogą zacząć się na siebie bardziej nakładać. To sprawi, że w społeczeństwie będą utrzymywać się większe stężenia alergenów, co może zaostrzać dolegliwości i zagrażać zdrowiu publicznemu.

- To bardzo solidny materiał naukowy - powiedział. - Patrząc na prognozy to bardzo dobry wskaźnik wpływu, jaki zmiany klimatyczne mogą mieć bezpośrednio na zdrowie ludzi. Byłem pod wrażeniem szczegółowości analizy, która dotyczyła bardzo konkretnych regionów, a także konkretnych gatunków roślin - dodał.

Zagrożenia dla zdrowia

Ograniczyć emisje

W niedawnym raporcie klimatycznym Organizacji Narodów Zjednoczonych podkreślono, że gaz cieplarniany, którego emisja jest jedną z przyczyn postępującej zmiany klimatu, można usunąć z atmosfery, poprzez sadzenie więcej liczby drzew i roślin na terenach zielonych. W przypadku alergii niekoniecznie może być to dobrym rozwiązaniem. Na szczęście nie wszystkie rośliny pylą. Dlatego - jak stwierdziła Steiner - rolą osób zajmujących się planowaniem zieleni w miastach powinno być zwracanie większej uwagi na to, jaką roślinność sadzić, aby nie miała ona przypadkowego, niekorzystnego wpływu na społeczeństwa.

- To, co stanie się w latach 2050-2100, zależy od decyzji podjętych przez ludzi - powiedziała. - Mamy nadzieję, że to się zmieni. Wielu z nas chce, aby te stężenia zaczęły się wyrównywać i miejmy nadzieję, że ich śladem podąży temperatura. Ale aby to się zmieniło, musi się jeszcze wiele wydarzyć - powiedziała.