Ewakuowano prawie 30 tysięcy osób, a ogień nadal szaleje

Ogień trawi coraz większą część kanadyjskiej prowincji Alberta. W poniedziałek szaleje ponad sto dzikich pożarów, a w wielu miejscach ogień nie został opanowany. Od soboty w regionie panuje stan wyjątkowy, a do tej pory z zagrożonych terenów ewakuowane zostało ponad 29 tysięcy osób.

W kanadyjskiej prowincji Alberta panuje wiosenna fala upałów, która przyczyniła się do powstania niszczycielskich pożarów. W tym roku ogień szaleje szczególnie gwałtownie - od 1 stycznia do niedzieli pożary ogarnęły 375 tysięcy hektarów terenów prowincji. Średnio w minionych latach w analogicznym okresie było to 800 ha.