Rozległe powodzie w Albanii. "Nie wiem, co się z nami stanie"

W weekend przez Albanię przeszły silne ulewy, które przyczyniły się do powstania powodzi. Według oficjalnych danych, co najmniej dwie osoby zginęły. Mieszkańcy zalanych regionów obawiają się, że z powodu zjawiska nadchodząca zima będzie jeszcze trudniejsza.

Jak przekazała w poniedziałek tamtejsza policja, ofiary śmiertelne to ojciec i syn, którzy podróżowali samochodem w okolicach miejscowości Boge. Pojazd został zmyty przez rwącą wodę powodziową do rzeki. Według policji, w aucie znajdowała się jeszcze dziewczynka, ale jej udało się uciec.

Trudny czas

Dla Albanii to nie jest łatwy rok. Lato przyniosło wysoką temperaturę oraz znikome opady, przez co kraj doświadczył najgorszej suszy od wielu lat. Ponieważ większość krajowej produkcji energii opiera się na wodzie, rząd miał problemy, by zapewnić wszystkim gospodarstwom dostawy prądu.