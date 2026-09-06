Świat Pożar strawił sąsiednie domy. Ich ocalał dzięki jednej decyzji Oprac. Matylda Dziechcińska |

Ich dom ocalał rozległy pożar, Albania Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Maria i jej mąż Vangjel, mieszkańcy miasta Himare na południu Albanii, od lat systematycznie usuwali roślinność znajdującą się w pobliżu domu i ograniczali w ten sposób możliwość szybkiego rozprzestrzenienia się ognia. Takie działania są szczególnie istotne w kraju takim jak Albania, który każdego lata zmaga się z wysokim ryzykiem pożarów.

Ich zapobiegliwość okazała się niezwykle ważna w piątek, 4 września, kiedy płomienie dotarły do części popularnego wśród turystów miasta. Ogień zniszczył znajdujące się w pobliżu domy, ale ominął budynek należący do Marii i Vangjela.

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Ich dom przetrwał pożar. "Powiedział mi, żebym się nie bała"

Maria wspominała, że gdy ogień zaczął się zbliżać, policja nakazała mieszkańcom opuszczenie swoich domów. Para zostawiła otwarty dom i ewakuowała się w bezpieczne miejsce. Kobieta obawiała się, że po powrocie zastanie jedynie zgliszcza.

- Myślałam, że nasz dom również spłonie, ale mąż cały czas mnie uspokajał. Mówił, że tak się nie stanie, ponieważ wcześniej oczyściliśmy teren wokół domu. Powiedział mi, żebym się nie bała - relacjonowała Maria, stojąc w pobliżu spalonych pozostałości sąsiednich budynków. Jej własny dom pozostał w pełni nienaruszony.

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Albania zmaga się z licznymi pożarami

Lokalne władze poinformowały, że w Himare ogień zniszczył sześć domów. Mimo że dopiero rozpoczął się wrzesień, Albania nadal zmaga się z bardzo wysokimi temperaturami oraz licznymi pożarami lasów, które wybuchają w różnych częściach kraju.

Według władz pod koniec tygodnia w zaledwie dobę odnotowano około 40 pożarów. W działaniach mających na celu ich opanowanie uczestniczyło ponad 1200 strażaków i żołnierzy. Służby były dodatkowo wspierane przez śmigłowce oraz samoloty.