Wybory najgrubszego niedźwiedzia w cieniu skandalu. Zwycięzca waży ponad 600 kilogramów

Wydarzenie "Fat Bear Week" organizowane jest co roku przez Park Narodowy Katmai na Alasce. Zamieszkujące jego tereny niedźwiedzie brunatne należą do największych na świecie, w sezonie jesiennym osiągając nawet ponad 500 kilogramów wagi. Konkurs celebruje zwierzęta, które najbardziej przybierają na wadze przed zapadnięciem w zimowy sen.

Sprawa wielkiej wagi

Tegorocznym zwycięzcą został niedźwiedź o numerze porządkowym 747. To ogromny, dorosły samiec z klapniętym prawym uchem. Jak wskazują władze parku, 747 może być jednym z największych niedźwiedzi brunatnych na Ziemi, być może ważącym ponad 630 kilogramów. Z uwagi na swoje słuszne rozmiary to jeden z dominujących samców na terytorium Katmai, a jedynie nieliczne osobniki są na tyle odważne, by rzucić mu wyzwanie. Mimo wagi jest on wykwalifikowanym i skutecznym wędkarzem.