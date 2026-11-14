Świat Ostatnie dni ze słońcem. Nie wzejdzie tam przez ponad dwa miesiące Krzysztof Posytek |

Kilkudniowe śnieżyce uwięziły mieszkańców Alaski w domach Źródło wideo: 2026 Cable News Network Inc. All rights reserved Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Utqiagvik, w latach 1901-2016 noszące nazwę Barrow, jest najdalej wysuniętym na północ miastem Stanów Zjednoczonych. Znajduje się na północnym wybrzeżu Alaski, nad zamarzniętymi przez większość roku wodami. Miasto zamieszkuje niecałe pięć tysięcy osób.

Mieszkańcy Utqiagvik mają ostatnie chwile, by nacieszyć się widokiem słońca. W środę 18 listopada o godzinie 13.42 czasu lokalnego nasza gwiazda zajdzie w tym mieście i nie wzejdzie ponad horyzont przez 65 dni, aż do 23 stycznia. Wtedy wzejdzie krótko po godz. 13 na około godzinę.

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Utqiagvik, Alaska Źródło zdjęcia: Shutterstock

Ponad dwa miesiące bez słońca

Jak wyjaśnił portal AccuWeather, ponad dwumiesięczny brak wschodów słońca na niebie wynika z faktu, że Utqiagvik leży nieco ponad 500 kilometrów na północ od północnego koła podbiegunowego. Oś obrotu Ziemi jest lekko przechylona w stosunku do płaszczyzny orbity wokół Słońca, co odpowiada za występowanie pór roku. Gdy dana półkula jest odchylona od Słońca, panuje na niej zima. W Utqiagvik Słońce porusza się po tak niskiej trajektorii, że po 19 listopada nawet jej najwyższy punkt będzie tam poniżej horyzontu.

Jest to tzw. noc polarna. Nie oznacza to jednak, że podczas nocy polarnej w Utqiagvik jest całkowicie ciemno. W okolicach południa Słońce znajduje się na tyle blisko horyzontu, że atmosfera rozprasza część jego światła w kierunku nieba - to tak zwany zmierzch cywilny. Przeciwieństwo nocy polarnej, czyli dzień polarny, w Utqiagvik można obserwować wiosną i latem.