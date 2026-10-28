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Niedźwiedź zamknął się w samochodzie. Nagranie

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Policja uwolniła zwierzę
Szkody, jakie wyrządziło zwierzę
Źródło wideo: Cable News Network Inc. All rights reserved 2026
Źródło zdj. gł.: Stephanie Nylen, Mistee Wilson/Cable News Network Inc. All rights reserved 2026
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W jednym z miast na Alasce policja otrzymała nietypowe zgłoszenie. Do samochodu wszedł niedźwiedź i nie mógł się z niego wydostać. Po akcji uwolnienia zwierzęcia właściciel pokazał doszczętnie zniszczone wnętrze pojazdu.

W poniedziałek w mieście Juneau na Alasce około godziny 0.30 do niezamkniętego samochodu wszedł niedźwiedź. Całe zdarzenie usłyszał jeden z sąsiadów - w okolicy rozlegał się dźwięk klaksonu. Mężczyzna po chwili zobaczył zwierzę siedzące w środku, po czym zadzwonił pod numer 911.

Na miejsce wezwano policję

Funkcjonariusze policji obudzili właścicieli i zdobyli kluczyki do pojazdu. Okazało się, jednak że niedźwiedź wyrwał okablowanie i drzwi w tradycyjny sposób nie dało się otworzyć. Policjanci wykorzystali linę do otworzenia drzwi i wypuścili zwierzę. To, jak wyglądało jego uwolnienie, można zobaczyć na nagraniu.

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Klatka kluczowa-810900
Niedźwiedź utknął w samochodzie na Alasce
Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2026

Zniszczone wnętrze pojazdu

Niedźwiedź został uwolniony w ciągu dziesięciu minut i uciekł bez żadnych obrażeń. Jeden z właścicieli pojazdu - Michael Wilson - pokazał dziennikarzom skutki zdarzenia. Zestresowane zwierzę próbowało się wydostać na wszelkie sposoby, dlatego wnętrze samochodu zostało całkowicie zniszczone.

Wnętrze samochodu
Wnętrze samochodu
Źródło zdjęcia: Mistee Wilson/Cable News Network Inc. All rights reserved 2026

- Zwierzę nieźle walczyło, żeby wydostać się przez drugie drzwi. Blacha jest pogięta, a wszystkie plastikowe elementy zostały oderwane - opowiadał Wilson w rozmowie z portalem Alaska News Service. Mówił też, że fotele zostały powyrwane, a tylne siedzenia - rozszarpane.

Wnętrze samochodu
Wnętrze samochodu
Źródło zdjęcia: Mistee Wilson/Cable News Network Inc. All rights reserved 2026

Jak się okazało, tej nocy niedźwiedź postanowił "odwiedzić" też inne dwa auta. Tylko z samochodu Wilsona zwierzę nie mogło wydostać się samodzielnie. Mężczyzna opowiadał, że w tym sezonie aktywność niedźwiedzi w tym regionie jest większa niż zwykle między innymi z powodu późnej wiosny i małej dostępności jagód czy ryb.

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Źródło: Alaska News Service
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Tagi:
Niedźwiedź
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