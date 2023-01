Atak niedźwiedzia polarnego. Nie żyje kobieta i dziecko

Niedźwiedź polarny zaatakował mieszkańców niewielkiego miasta Wales na Alasce. Zwierzę przedostało się na teren osiedla we wtorek po południu i zaczęło atakować kobietę oraz dziecko. Chociaż jednemu z mieszkańców udało się zastrzelić zwierzę, zadane przez nie rany okazały się śmiertelne.

Jak poinformowała policja ze stanu Alaska, zwierzę przedostało się na teren miasta Wales w zachodniej części stanu we wtorek. To niewielkie miasto liczy zaledwie około 150 mieszkańców. Informacja o ataku wpłynęła do nich w godzinach popołudniowych.