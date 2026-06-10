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Deszcz zalał jaskinie. Utknęło w nich kilkanaście osób

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Hrabstwo Jackson w stanie Alabama nawiedziły powodzie
Hrabstwo Jackson w stanie Alabama nawiedziły powodzie
Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Źródło zdj. gł.: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Kilkanaście osób zostało uratowanych z zalanych jaskiń w amerykańskim stanie Alabama. W wyniku ulew doszło tam do lokalnych powodzi i podtopień. Podczas akcji służby ratownicze musiały mierzyć się z trudnymi warunkami.

W minioną niedzielę hrabstwo Jackson w stanie Alabama nawiedziła fala intensywnych opadów deszczu. Ulewy doprowadziły do powstania lokalnych podtopień i powodzi błyskawicznych. Woda wdarła się między innymi do jaskiń, które zwiedzali grotołazi. Lokalne służby otrzymały zgłoszenia o kilkunastu uwięzionych osobach.

"Nietypowy incydent"

Pierwsza akcja ratunkowa miała miejsce w Tumbling Rock Cave, gdzie w jaskini utknęło 13 osób. Wezwani na miejsce ratownicy zobaczyli wodę tryskającą z wejścia do jamy. Na szczęście uwięzieni w środku ludzie znajdowali się nad poziomem wody, ale ich bezpieczne wyprowadzenie zajęło ponad trzy godziny.

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- To nietypowy incydent, kiedy ktoś jest uwięziony w jaskini. To pierwsze takie zgłoszenie, jakie kiedykolwiek otrzymaliśmy - powiedział w rozmowie z CNN kapitan Eddie Teague.

Druga akcja ratunkowa odbyła się w jaskini Mother's Finest w Little Coon Valley. Służby za pomocą łodzi uratowali tam mężczyznę uwięzionego przez wodę. - Myślę, że mieliśmy szczęście, że nikt nie został poważnie ranny, ani nie zginął, kiedy zaledwie w kilka godzin spada od 120 do 170 litrów wody na metr kwadratowy. Jesteśmy przyzwyczajeni do powodzi, ale nie o takiej skali - dodał Teague.

Ogromny głaz spadł na grotołaza. Akcja ponad sto metrów pod ziemią
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Ogromny głaz spadł na grotołaza. Akcja ponad sto metrów pod ziemią

Redagowała ast

Źródło: CNN, WHNT, WBRC
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Tagi:
USAPowódź
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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