Tornada w Alabamie. W mieście Selma osiedla zmiecione z powierzchni ziemi. Zobacz zdjęcia satelitarne "przed" i "po"

Tornada, które przeszły w ubiegłym tygodniu przez południowo-wschodnią część Stanów Zjednoczonych, pozostawiły po sobie wiele zniszczeń. W miejscowości Selma w Alabamie całe osiedla zostały niemal zrównane z ziemią, a problemy z dostawami energii elektrycznej utrzymywały się do poniedziałku.

Zdjęcia satelitarne pokazują następstwa tornada, które nawiedziło miasto Selma w Alabamie w zeszły czwartek. Było to jedno spośród kilku tornad, które przeszły wówczas przez południowy wschód Stanów Zjednoczonych , powodując śmierć co najmniej dziewięciu osób i potężne straty materialne.

Pięć niszczycielskich tornad

Jak poinformowała meteorolog Jessica Laws, w czwartek 12 stycznia w środkowej Alabamie wystąpiło co najmniej pięć tornad.

Żywioł zjednoczył podzielone miasto

Przejście tornada i walka z jego skutkami zbiegły się w czasie ze świętem ku czci Martina Luthera Kinga Jr., obchodzonym w USA w trzeci poniedziałek stycznia, czyli tym razem 16 stycznia. W 1965 roku w Selmie doszło do serii protestów, które miały zwrócić uwagę na problemy społeczności afroamerykańskiej. To właśnie stąd do Montgomery - stolicy stanu - wyruszyły trzy marsze na rzecz równouprawnienia, na których czele stanęli m.in. Martin Luther King i Ralph Abernathy.