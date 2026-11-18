Akvan zbliża się do Indii. Rybacy zostają na lądzie
W środę rano centrum cyklonu Akvan znajdowało się około 610 kilometrów na południowy wschód od miejscowości Machilipatnam w stanie Andhra Pradesh. W październiku rejon ten zmagał się z cyklonem Arnab, w wyniku którego zginęły trzy osoby.
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Silny wiatr, ulewy i wzburzone morze
Według IMD, czyli Indyjskiego Departamentu Meteorologicznego, maksymalna średnia prędkość wiatru może wynosić 100-110 kilometrów na godzinę, a porywy sięgać 120 km/h. W ostrzeżeniach dla mieszkańców wybrzeża wskazano jednak, że lokalnie warunki mogą być jeszcze trudniejsze.
W czwartek i piątek na wybrzeżu stanu Andhra Pradesh oraz Yanam spodziewane są intensywne opady deszczu. Miejscami mogą być one bardzo obfite, a lokalnie nawet ekstremalne, co zwiększa ryzyko podtopień i powodzi. Pogarszą się również warunki na morzu.
>>> CZYTAJ TEŻ: Tajlandia. Słoń zerwał więzy i stratował dwie osobyRybacy zostają na lądzie. Ruszyły ewakuacje
Władze regionów położonych na trasie cyklonu rozpoczęły przygotowania na nadejście żywiołu. W Visakhapatnamie rybacy otrzymali polecenie, by nie wypływać w morze. Łodzie pozostawały również zacumowane w porcie w Thoothukudi w stanie Tamil Nadu. Według lokalnych mediów w stanie Orisa służby ratunkowe rozpoczęły ewakuację mieszkańców z najbardziej zagrożonych terenów.