Powódź w afrykańskim kraju. Setki zabitych, tysiące zaginionych. Trwa usuwanie skutków żywiołu

Powodzie w ubiegłym tygodniu przyniosły Demokratycznej Republice Konga zniszczenia i dramaty. Trwają poszukiwania osób, których los jest nieznany. We wtorek władze podały, że liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 411, a zaginionych jest ponad 5,5 tysiąca ludzi. Mieszkańcy zrujnowanych wiosek opłakują zmarłych i starają się usuwać skutki żywiołu.

Setki ofiar śmiertelnych, tysiące zaginionych

We wtorek lokalne władze przekazały, że bilans ofiar śmiertelnych wzrósł do 411. Ludzie grzebani są w masowych grobach, bez trumien. Budzi to sprzeciwy miejscowych, którzy uznają ten sposób pochówku za niegodny.