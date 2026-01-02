Powodzie błyskawiczne nawiedziły Afganistan. Nie żyje kilkanaście osób

Ulewne deszcze monsunowe spowodowały powodzie błyskawiczne w indyjskim Kaszmirze Źródło: Reuters

W Afganistanie przez długi czas było sucho. Gdy nagle pojawiły się ulewy i obfite opady śniegu, wyschnięta ziemia nie była w stanie przyjąć dużej dawki wody. W wyniku tego w wielu rejonach kraju doszło do powodzi błyskawicznych.

Śmiercionośne powodzie w Afganistanie

W czwartek władze poinformowały, że w rezultacie powodzi zginęło co najmniej 17 osób, a 11 zostało rannych. Wśród zabitych znajduje się pięcioosobowa rodzina, w tym dwoje dzieci, z miasta Kabkan w prowincji Herat na zachodzie kraju. W wyniku naporu wody zawalił się dach ich domu - podał Mohammad Yousaf Saeedi, rzecznik władz prowincji Herat.

W prowincji tej doszło także do innych groźnych sytuacji. Na drodze między Herat a miastem Kandahar powódź błyskawiczna przewróciła samochód ciężarowy. W dystrykcie Shindad woda powaliła autobus. Zginęły trzy osoby, pozostałych pasażerów udało się uratować.

Security forces have rescued passengers from a bus after it was swept away by floodwaters in Shindand district of western Herat province on Tuesday.



Zniszczona infrastruktura i zabite bydło

Jak przekazał rzecznik afgańskiej Agencji do spraw Zarządzania Kryzysowego (ANDMA) Mohammad Yousaf Hammad, pogoda sparaliżowała życie mieszkańców w środkowych, północnych, południowych i zachodnich rejonach kraju. Powiedział, że powodzie zniszczyły infrastrukturę i budynki oraz zabiły wiele sztuk bydła, dotykając ponad 1800 rodzin w społecznościach i tak żyjących już w trudnych warunkach.

Eksperci uważają, że skutki katastrof żywiołowych w Afganistanie potęgują lata konfliktów zbrojnych, zły stan infrastruktury, wycinka lasów oraz zmiany klimatu. Pod koniec sierpnia kraj nawiedziło silne trzęsienie ziemi, które doprowadziło do śmierci ponad 2200 ludzi. We wschodniej prowincji Nangarhar wysiłki służb utrudniły powodzie błyskawiczne.

