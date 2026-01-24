Atak zimy. W trzy dni zginęło ponad 60 osób

Śnieżyce nawiedziły górskie obszary Afganistanu Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

W sobotę narodowa agencja ds. zarządzania kryzysowego Afganistanu podała, że w ciągu ostatnich trzech dni wyniku śnieżyc i opadów deszczu zginęło co najmniej 61 osób, a 110 zostało rannych. Służby przekazały również, że ponad 450 domów zostało uszkodzonych.

Szczególnie trudna sytuacja panowała na przełęczach górskich Shibar i Hajigak, gdzie kierowcy zostali uwięzieni w samochodach. Obydwie trasy łączą stolicę kraju, Kabul, z miastem Bamian, będącym centrum administracyjnym prowincji o tej samej nazwie. Niskie temperatury dały się natomiast we znaki mieszkańcom zachodniej prowincji Herat, gdzie służby rozdawały ciepłe posiłki i opał.

Ekstremalna pogoda w największym stopniu dała się we znaki mieszkańcom północnej i środkowej części kraju. W ostatnich dniach w niemal całym Afganistanie temperatura powietrza w dzień sięgała 5-7 stopni Celsjusza, ale w nocy spadała do ok. -10 st. C. Wahaniom towarzyszyły intensywne opady deszczu, przechodzącego w opady marznące i śnieg.

Krajowe centrum zarządzania kryzysowego poinformowało, że rząd zalecił władzom lokalnym korzystanie ze "wszystkich zasobów, by jak najszybciej dotrzeć do poszkodowanych i zapewnić im pomoc żywnościową i rzeczową". Agencja AP przypomniała, że w lutym ub. roku w wyniku ulewnych opadów śniegu i deszczu w Afganistanie zginęło 36 osób

Lawina pochłonęła dom

Śnieżyce nawiedziły także północny Pakistan. Jak podały lokalne media, w piątek w wiosce Damel w prowincji Chajber Pasztunchwa doszło do zejścia lawiny śnieżnej. Masy śniegu spadły na dom, w którym mieszkała dziesięcioosobowa rodzina. Dziewięciu osób nie udało się uratować, a ocalałe dziecko zostało przewiezione do szpitala.

W sobotę rano na północy kraju trwała akcja ratunkowa. Około 100 pojazdów zostało uwięzionych na zaśnieżonej drodze w dolinie Tirah niedaleko granicy z Afganistanem. Do pomocy kierowcom i pasażerom skierowano ponad 100 ratowników i 23 wyspecjalizowane pojazdy.

وادی تیراہ میں برفباری /ریسکیو 1122 کا امدادی آپریشن جاری!



وزیراعلی خیبر پختونخوا محمد سہیل خان آفریدی کی ہدایت پر ضلع خیبر کے دور افتادہ علاقوں وادی تیراہ، پائندہ چینہ، دواتوئی اور باغ میدان میں شدید برفباری سے متاثرہ افراد کے لیے وسیع پیمانے پر ریسکیو آپریشن جاری ہے۔… pic.twitter.com/ryyfj7N5iO — Yar Muhammad Khan Niazi (@YarMKNiazi) January 23, 2026