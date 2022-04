Wysłał kebab w "kosmos", by uczcić lot Jurija Gagarina

Właściciel restauracji i miłośnik kebabów z tureckiej Adany postanowił na swój sposób uczcić 61. rocznicę pierwszego lotu człowieka w kosmos. W sobotę 9 kwietnia wysłał w "przestrzeń kosmiczną" balon ze skrzynką, do której przytwierdzony był kebab.

Restaurator Yasar Aydin, wraz z niewielką ekipą lokalnych przedsiębiorców, przymocował kebab do metalowej rurki, którą przytwierdził do specjalnej skrzynki ze styropianową tacką. Konstrukcja miała wytrzymać ekstremalne warunki panujące wysoko nad powierzchnią Ziemi. W skrzynce znajdowały się GPS i kamera, dzięki którym ekipa mogła śledzić postępy lotu.

Misja trwała około trzech godzin

Po trzech godzinach lotu kebab znajdował się na wysokości od 35 do 40 kilometrów. Wtedy balon pękł, a danie zaczęło wracać na Ziemię. Wpadło do morza u wybrzeży tureckiej prowincji Hatay, około 121 kilometrów od miejsca startu. Co ciekawe, po locie w "kosmos" i upadku w morskie fale, kebab został znaleziony w niemal nienaruszonym stanie.