Największa góra lodowa na świecie może niebawem zniknąć

Obserwatorium Ziemskie NASA pokazało zdjęcie satelitarne, które sugeruje, że największa na świecie góra lodowa - A-76A - jest na dobrej drodze, by zniknąć. Jak wyjaśnili naukowcy, obecnie znajduje się w miejscu, w którym oddziałują na nią silne prądy morskie. Niebawem może dojść do jej ocielenia, potem jej poszczególne części zaczną się roztapiać.

Siła prądów morskich

A-76A przebyła około dwóch tysięcy kilometrów, odkąd oderwała się od Antarktydy. Co zaskakujące, jak na razie udało jej się uniknąć bardziej znaczącej utraty lodu. Analizy U.S. National Ice Center z czerwca 2021 wykazały, że przez długi czas miała niemal taki sam rozmiar, co w chwili oddzielenia się od swojej macierzystej góry. Wszystko może zmienić się teraz - z powodu Antarktycznego Prądu Okołobiegunowego (ACC). To jedyny prąd, który opływa całą kulę ziemską i przebiega z zachodu na wschód przez Cieśninę Drake'a. Ponieważ transportuje ogromne masy wody, góry lodowe, które tam trafiają, są odciągane od Antarktydy i kierowane w stronę cieplejszych rejonów. Tam szybciej topnieją i w konsekwencji zanikają.