57 lat różnicy, dwa wyjątkowe zdjęcia Ziemi i Księżyca

W nocy z poniedziałku na wtorek załoga misji Artemis II okrążyła Księżyc, bijąc rekord największej odległości człowieka od Ziemi. Podczas przelotu astronauci wykonali wiele zdjęć przedstawiających zarówno Srebrny Glob, jak i naszą macierzystą planetę.
Wschód i zachód Ziemi
We wtorek NASA opublikowała fotografie wykonane przez załogę misji Artemis II podczas okrążania Księżyca. Pierwsze zdjęcie, udostępnione przez Biały Dom w mediach społecznościowych, zyskało nazwę "Earthset" (z ang. Zachód Ziemi). Przedstawia ono Ziemię "chowającą się" pod surową krawędzią niewidocznej strony Księżyca.
Nieprzypadkowo to właśnie ta fotografia została opublikowana jako pierwsza. Jest ona bowiem jawnym nawiązaniem do jednego z najsłynniejszych zdjęć wykonanych przez człowieka w kosmosie. Mowa o "Earthrise" (z ang. Wschód Ziemi), pokazującym Ziemię wynurzającą się zza horyzontu Księżyca.
Fotografia, która rozbudziła wyobraźnię
Fotografia znana jako "Earthrise" została wykonana w 1968 roku przez astronautę Williama Andersa podczas misji Apollo 8. Wówczas ludzie - oprócz Andersa także Frank Borman i Jim Lovell - po raz pierwszy zobaczyli własnymi oczami niewidoczną stronę Księżyca. Zdjęcie rozbudziło wyobraźnię opinii publicznej.
- Niewidoczna strona Księżyca wygląda jak sterta piasku, w której moje dzieci bawiły się od jakiegoś czasu. Jest cały zniszczony, bez wyrazu, to tylko mnóstwo wybrzuszeń i dziur - skomentował widok Anders.
Po okrążeniu Księżyca statek Orion, na którego pokładzie znajduje się załoga misji Artemis II, kieruje się w stronę Ziemi. Ma wylądować w Pacyfiku u wybrzeży San Diego w Kalifornii. W Polsce stanie się to najprawdopodobniej w nocy z piątku na sobotę.
Źródło: AFP, NASA, tvnmeteo.pl
