57 lat różnicy, dwa wyjątkowe zdjęcia Ziemi i Księżyca

Earhtset, Ziemia chowająca się za Księżycem
Hubert Kijek opowiada o zdjęciach wykonanych przez załogę Artemis II i opublikowanych przez NASA
Załoga misji Artemis II wykonała zdjęcie przedstawiające Ziemię "zachodzącą" za Księżycem. Celowo nawiązuje ono do słynnej fotografii wykonanej 57 lat temu przez astronautów jednej z misji programu Apollo.

W nocy z poniedziałku na wtorek załoga misji Artemis II okrążyła Księżyc, bijąc rekord największej odległości człowieka od Ziemi. Podczas przelotu astronauci wykonali wiele zdjęć przedstawiających zarówno Srebrny Glob, jak i naszą macierzystą planetę.

Wschód i zachód Ziemi

We wtorek NASA opublikowała fotografie wykonane przez załogę misji Artemis II podczas okrążania Księżyca. Pierwsze zdjęcie, udostępnione przez Biały Dom w mediach społecznościowych, zyskało nazwę "Earthset" (z ang. Zachód Ziemi). Przedstawia ono Ziemię "chowającą się" pod surową krawędzią niewidocznej strony Księżyca.

Earhtset, Ziemia chowająca się za Księżycem
Earhtset, Ziemia chowająca się za Księżycem
Źródło: NASA

Nieprzypadkowo to właśnie ta fotografia została opublikowana jako pierwsza. Jest ona bowiem jawnym nawiązaniem do jednego z najsłynniejszych zdjęć wykonanych przez człowieka w kosmosie. Mowa o "Earthrise" (z ang. Wschód Ziemi), pokazującym Ziemię wynurzającą się zza horyzontu Księżyca.

Earthrise, Ziemia wynurzająca się zza Księżyca
Earthrise, Ziemia wynurzająca się zza Księżyca
Fotografia, która rozbudziła wyobraźnię

Fotografia znana jako "Earthrise" została wykonana w 1968 roku przez astronautę Williama Andersa podczas misji Apollo 8. Wówczas ludzie - oprócz Andersa także Frank Borman i Jim Lovell - po raz pierwszy zobaczyli własnymi oczami niewidoczną stronę Księżyca. Zdjęcie rozbudziło wyobraźnię opinii publicznej.

- Niewidoczna strona Księżyca wygląda jak sterta piasku, w której moje dzieci bawiły się od jakiegoś czasu. Jest cały zniszczony, bez wyrazu, to tylko mnóstwo wybrzuszeń i dziur - skomentował widok Anders.

Po okrążeniu Księżyca statek Orion, na którego pokładzie znajduje się załoga misji Artemis II, kieruje się w stronę Ziemi. Ma wylądować w Pacyfiku u wybrzeży San Diego w Kalifornii. W Polsce stanie się to najprawdopodobniej w nocy z piątku na sobotę.

"Coś spektakularnego". NASA pokazała zdjęcia Księżyca
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Coś spektakularnego". NASA pokazała zdjęcia Księżyca

Czytaj także:
Przemarsz wilka w promieniach słońca
Wilk przechadza się w promieniach słońca. Zobacz nagranie
Polska
Przymrozki, mróz, zimno, lód
Noc z alarmami IMGW w 11 województwach
Prognoza
Deszcz, noc
Jednym noc przyniesie opady, innym - lekki mróz
Prognoza
Skutki powodzi w Dagestanie
Jedna powódź za drugą. Nie żyje sześć osób
Świat
Deszcz ze śniegiem, śnieg
Opady śniegu w prognozach. Wrócić mogą też inne zimowe zagrożenia
Prognoza
Przebiśniegi, kwiaty, deszcz, wiosna
Wyż będzie się rozpychał coraz bardziej. Czy zrobi się cieplej?
Prognoza
Księżyc zaćmiewający Słońce
"Coś spektakularnego". NASA pokazała zdjęcia Księżyca
Świat
dzakarta indonezja - Julius Bramanto shutterstock_1865494456
Czekali na lot, gdy zarwała się część dachu lotniska. Nagranie
Świat
Reakcja naukowczyni NASA
W Houston łapali się za głowę. To zobaczyła załoga Oriona
Nauka
Prognozowane opady we wtorek i środę
Deszcz, deszcz ze śniegiem i burze. Gdzie trzeba uważać?
Prognoza
Zniszczony samochód na osiedlu przy ulicy Tatarskiej w Przemyślu
Silny wiatr w Polsce. Tysiące interwencji strażaków
Polska
Księżyc widoczny z pokładu statku Orion
Człowiek zobaczył to po raz pierwszy. Zobacz zdjęcia od NASA
Świat
Misja Artemis II
"Zobaczyliśmy widoki, jakich żaden człowiek wcześniej nie widział". Jest rekord
Nauka
Grad, krupa śnieżna
Z nieba może spaść krupa śnieżna
Prognoza
Christina Koch i Jeremy Hansen na pokładzie statku kosmicznego Orion
Polka z centrum kontroli lotów w Houston: to zostanie ze mną do końca życia
Nauka
Burza piaskowa w okolicach miejscowości Lubiatowo (województwo pomorskie)
Widok jak na pustyni. A to Pomorze
Polska
Widok na Księżyc z kapsuły Orion podczas misji Artemis II
Noc, która przejdzie do historii. Taki jest plan NASA
Nauka
Burza, piorun, deszcz
Gdzie jest burza? Formują się fronty, znów zaczyna grzmieć
Polska
Burza w Szwecji
Huraganowe porywy wiatru, tysiące domów bez prądu
Świat
Kotik
Lany poniedziałek w zoo. "Nie nudzimy się, bo zabawia nas Nelson"
Polska
Zdjęcie Księżyca wykonane czwartego dnia misji Artemis II
Kluczowy moment misji Artemis II. "Tak daleko nikt się nie zapuścił w kosmos"
Nauka
Silny wiatr
Alert RCB w dwóch województwach
Polska
Flensburg
Szukali w lesie pisanek, spadło na nich drzewo. Nie żyją trzy osoby
Świat
ventusky-rain-3h-20260406t0600-52n20e
Dwa fronty nad Polską. Tu pada deszcz
Prognoza
Deszcz, wiatr, chłód, zimno
Przed nami wietrzny i zimny śmigus-dyngus
Prognoza
Wyładowania atmosferyczne w Wielkanoc niedaleko Błonia na Mazowszu
Pioruny, grad i silny wiatr. Za nami niespokojna Wielkanoc
Polska
Deszcz, noc
Deszczowa, miejscami burzowa noc, w dzień chłodno
Prognoza
Piorun
Nad Polską grzmi, wieje, może padać grad
Polska
Deszcz ze śniegiem
To będzie trudny czas w pogodzie
Prognoza
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: zrobi się naprawdę zimno. Na jak długo?
Prognoza
