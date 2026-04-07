57 lat różnicy, dwa wyjątkowe zdjęcia Ziemi i Księżyca

Hubert Kijek opowiada o zdjęciach wykonanych przez załogę Artemis II i opublikowanych przez NASA Źródło: TVN24

W nocy z poniedziałku na wtorek załoga misji Artemis II okrążyła Księżyc, bijąc rekord największej odległości człowieka od Ziemi. Podczas przelotu astronauci wykonali wiele zdjęć przedstawiających zarówno Srebrny Glob, jak i naszą macierzystą planetę.

Wschód i zachód Ziemi

We wtorek NASA opublikowała fotografie wykonane przez załogę misji Artemis II podczas okrążania Księżyca. Pierwsze zdjęcie, udostępnione przez Biały Dom w mediach społecznościowych, zyskało nazwę "Earthset" (z ang. Zachód Ziemi). Przedstawia ono Ziemię "chowającą się" pod surową krawędzią niewidocznej strony Księżyca.

Earhtset, Ziemia chowająca się za Księżycem Źródło: NASA

Nieprzypadkowo to właśnie ta fotografia została opublikowana jako pierwsza. Jest ona bowiem jawnym nawiązaniem do jednego z najsłynniejszych zdjęć wykonanych przez człowieka w kosmosie. Mowa o "Earthrise" (z ang. Wschód Ziemi), pokazującym Ziemię wynurzającą się zza horyzontu Księżyca.

Earthrise, Ziemia wynurzająca się zza Księżyca Źródło: NASA

Fotografia, która rozbudziła wyobraźnię

Fotografia znana jako "Earthrise" została wykonana w 1968 roku przez astronautę Williama Andersa podczas misji Apollo 8. Wówczas ludzie - oprócz Andersa także Frank Borman i Jim Lovell - po raz pierwszy zobaczyli własnymi oczami niewidoczną stronę Księżyca. Zdjęcie rozbudziło wyobraźnię opinii publicznej.

- Niewidoczna strona Księżyca wygląda jak sterta piasku, w której moje dzieci bawiły się od jakiegoś czasu. Jest cały zniszczony, bez wyrazu, to tylko mnóstwo wybrzuszeń i dziur - skomentował widok Anders.

Po okrążeniu Księżyca statek Orion, na którego pokładzie znajduje się załoga misji Artemis II, kieruje się w stronę Ziemi. Ma wylądować w Pacyfiku u wybrzeży San Diego w Kalifornii. W Polsce stanie się to najprawdopodobniej w nocy z piątku na sobotę.