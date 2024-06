40-stopniowe upały na północy, powodzie na południu. Zabici i zaginieni

Chiny zmagają się ze skutkami ekstremalnych zjawisk pogodowych, które przynoszą poważne powodzie na południowych obszarach i osunięcia ziemi, w których w ostatnich dniach zginęło co najmniej dziewięć osób. W północnych regionach rolniczych panuje z kolei susza, co może odbić się negatywnie na zbiorach.

Lokalny departament hydrologiczny ostrzegł, że w ciągu najbliższych kilku dni poziom wody w dolnym i środkowym odcinku rzeki Xi może wzrosnąć od dwóch do pięciu metrów. W wyniku ulew poziom wód w pięciu rzekach w okolicy miasta Chongqing w środkowej części kraju podniósł się o jeden do trzech metrów.

Ogromne upały w Pekinie

Susza i apele do mieszkańców

W centralnej prowincji Henan, która uznawana jest za spichlerz Chin, i w prowincji Szantung na wschodzie, od kwietnia odnotowano opady deszczu niższe od 20 do 50 procent niż w ubiegłym roku, co wraz z temperaturą wyższą średnio o 2 st. C powoduje susze. Jak poinformowała CCTV, w zeszłym tygodniu susza uniemożliwiła obsadzenie co najmniej 1,3 miliona hektarów gruntów rolnych, co stanowi około 3,5 proc. obszaru letnich nasadzeń.