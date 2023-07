13 osób rannych z powodu pożaru w okolicach Lizbony

Co najmniej 13 osób - w tym dziewięciu strażaków - zostało rannych w pożarze lasów i łąk, który wybuchł we wtorek na zachodnich przedmieściach Lizbony.

W związku z szybkim posuwaniem się ognia, do środowego poranka swoje domy musiało opuścić blisko 90 osób oraz prawie 900 psów i kotów z dwóch schronisk. Wśród ewakuowanych osób są grupy portugalskich i hiszpańskich harcerzy.

Od wtorkowego wieczora nieprzejezdnych jest wiele dróg łączących Lizbonę z zachodnim wybrzeżem kraju, na którym znajduje się kilka popularnych wśród turystów miejscowości. Zablokowana w obu kierunkach była między innymi autostrada prowadząca ze stolicy do kurortu Cascais. W środę po południu przekazano, że ruch został już przywrócony, a strażakom udało się przejąć kontrolę nad ogniem.

Walka trwa

- Boimy się, że ogień dostanie się do naszych domów, bo wokół są same krzaki. Staramy się pomagać jak możemy, polewamy wiadrami z wodą, ale praktycznie nic to nie daje - mówili mieszkańcy przedmieść Lizbony.