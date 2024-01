1100 kilometrów zatorów drogowych. "Jest bardzo tłoczno"

Ślisko do wtorku

Śliskie nawierzchnie przyczyniły się również do szeregu wypadków. Doszło do nich m.in. na autostradzie A20 w okolicach Goudy w centralnej Holandii, a także na autostradzie A6 w kierunku Lemmer w północnej części kraju. Powypadkowe utrudnienia zanotowano również na autostradzie A4 w stronę granicy z Belgią.

Śnieżyce w Belgii

Zimowa aura nawiedziła również Belgię. W poniedziałek najsilniej padało w Antwerpii, Limburgii i wschodniej Flandrii, a na oblodzonych drogach doszło do szeregu pomniejszych wypadków. Jak przewidują meteorolodzy, to jednak zaledwie przedsmak tego, co czeka Belgię w kolejnych dniach. We wtorek wieczorem nad kraj nadciągnie strefa opadów, a na drogach zrobi się niebezpiecznie ślisko. Śnieżycom i ulewom będą towarzyszyły silne podmuchy wiatru.