Świat 10 martwych lwów na terenie rezerwatu. Jest dochodzenie Damian Dziugieł |

Lwy w Tanzanii Źródło wideo: Reuters/UNESCO Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W oświadczeniu wydanym w sobotę władze rezerwatu Ngorongoro przekazały, że 10 martwych lwów znaleziono w okolicy obszaru Ndutu w okręgu Enduleni w regionie Arusza. "Wstępne ustalenia wskazują, że zwierzęta mogły zginąć w wyniku spożycia trucizny" - poinformowały, dodając, że wszczęły dochodzenie w celu ustalenia przyczyny zdarzenia i zidentyfikowania osób, które mogły za tym stać.

Rezerwat przyrody Ngorongoro, wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, położony w północnej Tanzanii, jest jedną z głównych atrakcji turystycznych tego kraju. Żyje tu wiele różnych gatunków dzikich zwierząt, w tym lwy, słonie, bawoły oraz zagrożone wyginięciem nosorożce czarne.

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Inne przypadki otrucia zwierząt

Przypadki otrucia stanowią od dawna powracające zagrożenie dla dużych drapieżników w niektórych regionach Afryki Wschodniej, często wynikające z konfliktów między drapieżnikami a hodowcami zwierząt gospodarskich. Na początku stycznia organizacja pozarządowa Lion Guardians z siedzibą w Kenii, zajmująca się ochroną tych drapieżników, poinformowała, że w wyniku zatrucia w pobliżu granicy kenijsko-tanzańskiej padło sześć lwów. Niedaleko znajdowało się też ponad 30 martwych sepów, co również wskazywało na zatrucie jako prawdopodobną przyczynę śmierci.

W zeszłym miesiącu policja aresztowała czterech podejrzanych w ramach śledztwa dotyczącego śmierci 18 słoni w Kenii.