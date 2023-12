W Poznaniu nie wolno dziś korzystać z niektórych sposobów ogrzewania

Prognozuje się, że w Poznaniu stężenie pyłu PM10 w powietrzu w czwartek wyniesie nawet 138 µg/m3. To ponad trzy razy więcej niż wynosi norma dobowa wskazana przez WHO. Magistrat utrzymał na terenie metropolii zakaz korzystania z niektórych sposobów ogrzewania.

Zarówno we wtorek, jak i w środę w Poznaniu przekroczona została norma dobowego dopuszczalnego poziomu stężenia pyłu PM10 w powietrzu. Zgodnie z przewidywaniami podobnie ma być w czwartek. Prognozuje się, że stężenie pyłu PM10 wyniesie w mieście nawet 138 µg/m3, a to ponad trzykrotność wskazanej w 2021 roku przez WHO normy (45 µg/m3).