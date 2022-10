Cząstki sadzy znalezione w krwi pępowinowej i w narządach płodów. "To szczególnie niepokojące"

W wielu organach

Zespół znalazł dowody na istnienie cząstek sadzy w krwi pępowinowej, co oznacza, że mogą one z łatwością przenikać przez łożysko. Były obecne u wszystkich matek i noworodków, a ich poziom był związany z ilością zanieczyszczeń powietrza, na które dana kobieta była narażona w czasie trwania ciąży. W przypadku płodów, które się nie urodziły, cząstki obecne były w wątrobach, płucach i mózgach. Cząstki znaleziono we wszystkich analizowanych próbkach.

Pierwsze takie badania

- Wiemy, że narażenie na zanieczyszczenia powietrza w czasie ciąży i niemowlęctwa zostało powiązane z poronieniami, przedwczesnym porodem, niską wagą niemowląt i zaburzonym rozwojem mózgu oraz z konsekwencjami, które utrzymują się przez całe życie. W tym badaniu pokazujemy, że liczba cząstek sadzy, które przedostają się do ciała matki, jest przekazywana proporcjonalnie do łożyska i do dziecka - skomentował profesor Tim Nawrot, jeden z autorów badania.

- Wszyscy martwiliśmy się, że jeśli nanocząsteczki zanieczyszczonego powietrza dostają się do płodu, mogą bezpośrednio wpływać na jego rozwój w łonie matki. Pierwszy raz pokazaliśmy, że nie tylko potrafią przenikać do łożyska w pierwszym i drugim trymestrze, ale znajdują też drogę do organów rozwijającego się płodu, w tym do wątroby i płuc - dodał Paul Fowler, który także brał udział w badaniach. - Jeszcze bardziej niepokojące jest to, że sadza dostaje się również do rozwijającego się mózgu, co może oznaczać, że oddziałuje na systemy kontroli narządów i komórek płodu - podsumował.