Turystyczny raj tonie w smogu. "Pył czuje się nawet w ustach"

Jeszcze gorzej jest pod względem uważanych za najbardziej niebezpieczne dla zdrowia pyłów PM2,5. W poniedziałek ich stężenie przekraczało w Chiang Mai dopuszczalne normy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) aż 22,7-krotnie. PM2,5 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 2,5 mikrometra. Według WHO jest najbardziej szkodliwym dla człowieka zanieczyszczeniem atmosferycznym, ponieważ dociera nie tylko do układu oddechowego, lecz także do układu krwionośnego. Dużo dłużej zostaje przez to w naszym organizmie.