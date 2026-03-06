Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Smog
Partner sekcji:
Viessmann - banner TVN - logo - 320×98

Dotarł do nich pył z Sahary. Ostrzegają przed złą jakością powietrza

Pył z Sahary nad Szwajcarią
Pył z Sahary dotarł do Szwajcarii
Źródło: PAP/EPA/URS FLUEELER
Do Szwajcarii dotarł pył z Sahary, co doprowadziło do wzrostu stężenia zanieczyszczeń w powietrzu. Lokalna agencja środowiska ostrzega osoby cierpiące na choroby układu oddechowego i zaleca im unikanie aktywności na zewnątrz.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Do Europy napływa pył z Sahary. Jak wyjaśnił nasz synoptyk Tomasz Wakszyński, dzieje się tak w wyniku cyrkulacji powietrza, które płynie z południa i południowego zachodu. Niż znajdujący się między Hiszpanią a północną Afryką zmienia kierunek prądu strumieniowego - wąskiego, prawie poziomego strumienia bardzo silnego wiatru na wysokości 9-12 kilometrów - sprowadzając do naszego kontynentu znaczne ilości pyłu.

Wysokie stężenie zanieczyszczeń przez pył saharyjski

Pył saharyjski dotarł do Szwajcarii. Jak przekazała agencja środowiska dla kantonów w środkowej części kraju (Umwelt Zentralschweiz), od czwartkowego popołudnia w powietrzu znajduje się coraz więcej zanieczyszczeń. Z pomiarów wykonanych przez agencje środowiska w kantonach Lucerna, Zug, Uri, Schwyz, Obwalden i Nidwalden wynika, że stężenie pyłów zawieszonych przekracza dzienną normę wynoszącą 50 mikrogramów na metr sześcienny.

Umwelt Zentralschweiz ostrzega, że wysokie stężenie zanieczyszczeń w powietrzu może być groźne dla mieszkańców cierpiących na astmę i alergię. Zaleciła takim osobom unikanie aktywności na zewnątrz oraz zamykanie okien.

Pył z Sahary nad Szwajcarią
Pył z Sahary nad Szwajcarią
Źródło: PAP/EPA/URS FLUEELER

W piątek pył znad Sahary dotarł także do innych krajów Europy Środkowej. Portal WetterOnline przekazał, że zaznaczył się w zachodniej połowie Niemiec, powodując zmętnienie nieba. W niektórych miejscach może utrzymać się przez weekend.

W weekend niebo nad Polską może zmętnieć

Z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w weekend pył saharyjski może dotrzeć także do Polski. Jeśli tak się stanie, także u nas niebo stanie się mętne, a zachody słońca - intensywnie czerwone i pomarańczowe. Według IMGW prognozowane stężenia nie powinny stanowić istotnego problemu dla zdrowia, ale osoby bardziej narażone na złą jakość powietrza, na przykład z chorobami układu oddechowego, mogą odczuwać nasilenie negatywnych objawów.

Niebo nad Polską może zmętnieć
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Niebo nad Polską może zmętnieć

Polska

Opracował Krzysztof Posytek

Źródło: Nidwaldner Zeitung, WetterOnline, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/URS FLUEELER

Udostępnij:
Tagi:
SmogSzwajcariaNiemcy
Czytaj także:
Wiosna, deszcz
Dni słonecznej aury są policzone
Prognoza
Księżyc
Czy asteroida uderzy w Księżyc? NASA podała nowe wyliczenia
Nauka
W weekend czeka nas anomalia
Czeka nas weekend z dużą anomalią temperatury
Prognoza
Gawrony są bardzo przywiązane do swoich miejsc lęgowych
Ich populacja w Polsce maleje. "Sytuacja jest dramatyczna"
Ciekawostki
Wiosna w moim ogrodzie, Dąbrowa Tarnowska (Małopolskie)
Wiemy, kiedy nastąpi kulminacja ciepła. Zapewni nam ją efekt fenowy
Prognoza
Mgła, poranek
To będzie kolejny słoneczny dzień
Prognoza
Mgła, zimno, noc
Kierowcy, tu nocą i nad ranem trzeba uważać
Prognoza
Wulkan Kilauea
Wszedł na teren strefy zastrzeżonej. Następnego dnia znaleźli jego ciało
Świat
Trzęsienie ziemi w Luizjanie
Trzęsienie ziemi w USA. Jedno z najsilniejszych w historii stanu
Świat
Zimno, mróz, przymrozek, noc
Noc na minusie w całym kraju
Prognoza
Wyspa Lady Elliot w Wielkiej Rafie Koralowej
Atak rekina u wybrzeży popularnej wyspy
Świat
Leśna rzeka zabarwiona na nietypowy kolor
To zjawisko trwa krótko. Pojawia się, gdy zima dobiega końca
Polska
wilk
Wilczyca w śmiertelnej pułapce. Nagranie z akcji strażaków
Świat
Wiosna, las
Pogoda na weekend. Jak ciepło będzie
Prognoza
Z pomocą aplikacji żona wskazała ratownikom miejsce pobytu męża przysypanego przez lawinę
"Czułem się tak, jakbym został zabetonowany". Przeżył dzięki aplikacji w telefonie
Świat
Pył saharyjski, Trzcinno
Niebo nad Polską może zmętnieć
Polska
Las w Amazonii, Brazylia
Owady nie są gotowe na to, co im szykujemy
Nauka
Wodowskaz w Elblągu na terenie Kapitanatu Portu (zdjęcie z grudnia 2025 roku)
Stany rzek. Tu sytuacja hydrologiczna nie jest dobra
Prognoza
Upał w Panamie
Apelują o niewychodzenie na słońce. Ryzyko udaru, kurczy i wyczerpania
Świat
Gęsta mgła
Mleko rozlało się nad drogami. Tu warto zachować ostrożność
Prognoza
Słonecznie
Aura będzie słoneczna i pogodna
Polska
Wyspa Mabul (Malezja)
Poziom wody w morzach i oceanach może być znacznie wyższy, niż sądzono
Świat
Noc, mglisto
Nadchodzi mglista noc z przymrozkami
Polska
Zalana ulica w gminie Humilladero
Regina nad Hiszpanią. Podtopienia w części kraju
Świat
Słonecznie, pogodnie
Będzie się robić coraz cieplej
Polska
Ośrodek narciarski w Hakubie (Japonia)
Nie żyje ośmiolatka przygnieciona skuterem śnieżnym
Świat
Okolice Białego Ługu (woj. mazowieckie) w zimowej szacie (2.02.2026)
Na półkuli północnej śniegu jest coraz mniej. W tych regionach ubyło go najwięcej
Nauka
Po wyżu wkracza niżowe monstrum
Czekają nas perturbacje. W prognozie widać niżowe monstrum
Arleta Unton-Pyziołek
Pająk Agelenopsis pennsylvanica
Mogą budzić w nas strach, "mają fundamentalne znaczenie"
Ciekawostki
Złe warunki na drogach po zimie
Nowy problem po śnieżycach, w warsztatach oblężenie
Świat
Zwiń opisWięcej
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom