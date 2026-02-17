Wysoko nad Ziemią nam służy, przy powierzchni nas zabija

"Jak każdej zimy tak również teraz stężenie smogu w powietrzu rośnie" Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Większości z nas ozon kojarzy się z ubytkiem warstwy ozonowej. Problem ten został zauważony w latach 70. XX wieku, a "dziura" rozszerzała się przez emisję do atmosfery szkodliwych związków, głównie freonów. Dzięki działaniom określonym w protokole montrealskim o przeciwdziałaniu dziurze ozonowej z 1987 roku udało się powstrzymać jej rozrost, a według prognoz ONZ w kolejnych dekadach zjawisko może całkowicie zaniknąć.

O ile ozon w stratosferze - drugiej, licząc od powierzchni Ziemi, warstwie atmosfery - jest pożądany, tak w troposferze, znajdującej się najbliżej nas, jego nadmiar stwarza zagrożenie dla zdrowia. Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), wysoki poziom ozonu powoduje problemy z oddychaniem i astmę, osłabia czynność płuc i wywołuje inne choroby układu oddechowego. Przyczynia się także do utraty plonów i spowolnienia wzrostu lasów, zmniejszając tym samym bioróżnorodność i osłabiając ekosystemy.

Kilkadziesiąt tysięcy śmierci rocznie

Do powstawania ozonu w troposferze przyczyniają się zanieczyszczenia, które snują się nad powierzchnią Ziemi. To tak zwane prekursory ozonu, do których zaliczamy przede wszystkim tlenek węgla, dwutlenek azotu, metan i lotne związki organiczne (LZO). Reagując ze światłem słonecznym, tworzą szkodliwą odmianę tlenu.

Na zlecenie koalicji organizacji pozarządowych Methane Matters, firma konsultingowa Ricardo przeprowadziła analizę wpływu ozonu na ludzi i środowisko. Jej wyniki opublikowano w lutym 2026 roku. Z raportu wynika, że w 2022 roku z powodu zanieczyszczenia ozonem w Unii Europejskiej przedwcześnie zmarło około 75 tysięcy osób. Łączne straty gospodarcze wynikające z kosztów opieki zdrowotnej, utraty plonów oraz degradacji ekosystemów przekroczyły 80 miliardów euro.

Z powodu zanieczyszczenia ozonem najbardziej cierpią mieszkańcy Europy Południowej, w tym Hiszpanii i Włoch. Wysokie temperatury oraz silne nasłonecznienie w regionie śródziemnomorskim nasilają jego powstawanie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: W miejskim powietrzu jest tego dużo więcej, niż sądzono

Brak regulacji w zakresie emisji metanu

Z analizy wynika, że za problem zanieczyszczenia ozonem odpowiada głównie brak wystarczających regulacji w zakresie emisji metanu. Choć powszechnie uważa się go za gaz cieplarniany, nie jest regulowany przez unijną dyrektywę w sprawie krajowych poziomów emisji (NECD).

Całkowita emisja gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej zmniejszyła się w ciągu ostatnich trzech dekad, ale w rolnictwie ten proces przebiega bardzo powoli. Raport podaje, że od 2005 roku emisja metanu z rolnictwa, będącego jego głównym źródłem, uległa stagnacji.

Autorzy analizy podsumowali, że do zmniejszenia szkodliwego wpływu ozonu na ludzi i środowisko niezbędne są działania w zakresie ograniczenia emisji metanu na poziomie Unii Europejskiej. Metan jest bowiem zanieczyszczeniem transgranicznym - emisje z jednego kraju mogą przyczyniać się do powstawania ozonu w innych.

- Traktowanie metanu jako kwestii drugorzędnej w polityce jakości powietrza nie jest już przeoczeniem technicznym, ale wyborem politycznym, mającym wymierne konsekwencje - podkreślili.

Rolnictwo jest jednym z głównych źródeł metanu Źródło: Barillo_Images/Shutterstock

Opracował Krzysztof Posytek