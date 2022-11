"To, co wkładamy do pieców, ma niezwykłe znaczenie". Fizyk atmosfery o smogu

- Ten temat wraca co roku jak bumerang. To, co wkładamy do pieców, ma niezwykłe znaczenie, tym bardziej w dobie kryzysu energetycznego - powiedziała we "Wstajesz i wiesz" na antenie TVN24 doktor Joanna Remiszewska-Michalak, fizyk atmosfery. Dodała, że chociaż w Polsce próbuje się odejść od węgla kamiennego, to jest on czystszym paliwem niż to, co w tej chwili wkładamy do pieców i czym palimy.