Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Smog

Smog w Polsce. Niechlubni rekordziści. W tych miastach było źle, jest jeszcze gorzej

|
Smog (zdjęcie ilustracyjne)
"Jak każdej zimy tak również teraz stężenie smogu w powietrzu rośnie"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Trend poprawy jakości powietrza w Polsce odwrócił się - wynika z najnowszego raportu Polskiego Alarmu Smogowego. Zdaniem ekspertów walka ze smogiem od kilku lat nie przebiega zgodnie z planem. Niechlubnym przykładem są tzw. "smogowi rekordziści".

Polski Alarm Smogowy od kilku lat publikuje raport dotyczący walki ze smogiem w Polsce. Najnowsza odsłona skupia się na analizie danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska dotyczących jakości powietrza w 2025 roku. Jak się okazuje, w Polsce systematycznie rośnie liczba obszarów, na których występują przekroczenia norm jakości powietrza. Negatywny trend utrzymuje się od 2023 roku.

- Trend poprawy jakości powietrza w Polsce ulega odwróceniu. Obawiam się, że wracamy do smogowych sezonów grzewczych, jakie pamiętamy sprzed kilku lat - mówi Piotr Siergiej, rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego.

"Smogowi rekordziści". Jest jeszcze gorzej

W raporcie zwrócono uwagę na pogarszającą się sytuację tzw. "smogowych rekordzistów", czyli miejscowości, gdzie problem smogu jest największy. Po analizie danych za 2025 rok i porównaniu ich z poprzednimi latami okazało się, że w prawie wszystkich tych regionach jakość powietrza się pogorszyła. Na przykład w Żywcu i położonym na Warmii Nowym Mieście Lubawskim stężenie rakotwórczego benzo(a)pirenu wzrosło prawie dwukrotnie (w Żywcu z 400 na 700 procent normy, w Nowym Mieście Lubawskim z 300 na 500 procent normy).

W ubiegłych miesiącach przybyło także nowych obszarów, w których występują przekroczenia norm jakości powietrza. Wśród nich znajdują się Zdzieszowice w woj. opolskim, gdzie stężenie benzo(a)pirenu było największe w całym kraju i wynosiło 900 procent dopuszczalnej normy.

W najbardziej zanieczyszczonych miejscowościach odnotowano także wzrost liczby dni smogowych, czyli takich, kiedy przekroczona została norma dobowa dla stężenia pyłu PM10. W 2025 roku w Nowej Rudzie smog panował aż przez 91 dni - o 18 więcej niż rok temu. W niechlubnej czołówce znajdują się również Żywiec, Krotoszyn i Nowy Targ, gdzie odnotowano około 60 dni z przekroczeniami. To prawie dwa razy więcej, niż wynosi dopuszczalny poziom dni smogowych ustalony na 35 dni.

Miejscowości o najwyższym średniorocznym stężeniu pyłu PM10 w 2025 roku
Miejscowości o najwyższym średniorocznym stężeniu pyłu PM10 w 2025 roku
Źródło zdjęcia: Polski Alarm Smogowy
Przyszła zima, jakiej dawno nie było. I maski opadły
Dowiedz się więcej:

Przyszła zima, jakiej dawno nie było. I maski opadły

Polska

Sygnał alarmowy

Zdaniem autorów raportu walka ze smogiem w Polsce w ostatnich latach pozostawia wiele do życzenia. Eksperci zwracają uwagę na kryzys rządowego programu Czyste Powietrze, którego założeniem była likwidacja tzw. kopciuchów i termomodernizacja mieszkań. Dane pokazują, że w Polsce nadal dymi około 2,5 miliona nieekologicznych źródeł ciepła. Do tej pory w 2026 roku do programu złożono niecałe 20 tys. wniosków - to mniej więcej tyle ile składano w jednym miesiącu roku 2024.

- Program Czyste Powietrze ma poważny problem, a bez niego o czystym powietrzu możemy tylko pomarzyć. Najnowsze dane to już nie żółta, ale czerwona kartka dla obecnego rządu, który zupełnie zaniedbał problem zanieczyszczenia powietrza w Polsce - dodaje Siergiej.

Miejscowości z najwyższą liczbą dni smogowych w 2025 roku
Miejscowości z najwyższą liczbą dni smogowych w 2025 roku
Źródło zdjęcia: Polski Alarm Smogowy
Miejscowości o najwyższym średniorocznym stężeniu benzo(a)pirenu w 2025 roku
Miejscowości o najwyższym średniorocznym stężeniu benzo(a)pirenu w 2025 roku
Źródło zdjęcia: Polski Alarm Smogowy
Źródło: PAS
ZOBACZ TAKŻE:
59 min
Dawid Kacprzyk
Lekarz milioner i politycy bez kolejki? "Jeśli to prawda, to to gigantyczna afera"
TVN24
26 min
senator pis mieczyslaw globa
Bezwstydne odpowiedzi senatorów. Kowalski płaci 600 złotych, oni na to samo dostają po 6,5 tysiąca
TVN24
Zmiany pod pachami przy HS są często bolesne
To jedna z najcięższych chorób skóry. Diagnoza jest prosta, ale pacjenci czekają wiele lat
Zuzanna Kuffel
Udostępnij:
Tagi:
SmogPolska
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Burze, piorun, góry
Gdzie jest burza? Słychać grzmoty, miejscami silnie pada
Polska
Diabeł tasmański - zdjęcie przykładowe
Diabeł tasmański na gigancie. Wystarczył "niespodziewanie długi skok"
Świat
Obłoki srebrzyste nad Suwalszczyzną
"Ależ to była noc". Świetliste smugi nad Polską
Polska
Klatka kluczowa-499649
Ludzie w panice wybiegali z kościoła. Nagranie
Świat
To może być pierwsza nazwana burza w tym sezonie huraganów na Atlantyku
Ten niż budzi niepokój. Ostrzeżenia dla milionów osób
Świat
Prawdopodobieństwo burz w Polsce w środę
Tu warto mieć ze sobą parasol. Mapa i radar opadów
Prognoza
Upał, gorąco
Upał już niedługo wedrze się do Polski. Możliwe alarmy drugiego stopnia
Prognoza
Akcja sprzątania
Usunięto ponad 200 pułapek na homary. Wielka akcja sprzątania
Świat
Skutki zmian klimatu dotykają najmłodszych
Raport: połowa dzieci na świecie jest narażona na kombinację zagrożeń klimatycznych
Świat
upal kurtyna AdobeStock_159498116
Piekielne gorąco coraz bliżej
Prognoza
Burze
Gdzie jest burza? Znowu słychać grzmoty
Polska
Lej pojawił się w okolicach miejscowości Tuszynki (woj. kujawsko-pomorskie)
Zalążek trąby powietrznej na północy Polski
Polska
Groźna pogoda zakłóciła trening Portugalczyków podczas mistrzostw świata w piłce nożnej
Będą chcieli obejrzeć Ronaldo, mogą mieć problem z dotarciem na stadion
Świat
Zapadlisko ziemi w Saint Louis
Ziemia zapadła się na autostradzie. Bezprecedensowa sytuacja
Świat
Martwe zwierzęta po trzęsieniu ziemi na Filipinach
Trzęsienie ziemi odsłoniło rafy koralowe. Zaczęło się wielkie obumieranie
Świat
Auto zmyte przez wodę powodziową w mieście Waco w Teksasie
Tak źle nie było od przejścia huraganu. Tragiczne powodzie w Teksasie
Świat
Trąba w województwie zachodniopomorskim
Wirujący lej pojawił się w pobliżu polskiej plaży
Polska
Dziwidło olbrzymie
To najbardziej śmierdzący kwiat świata. Niedługo zakwitnie we Wrocławiu
Polska
Powódź w Teksasie
Auta pod wodą. "Naprawdę mam szczęście, że żyję"
Świat
Silny wiatr
Tu należy zachować ostrożność
Prognoza
kobieta slonce lato AdobeStock_1528027796
Nawet 35 stopni. Gdzie będzie największy upał
Prognoza
AdobeStock_1929034199
Kolejne zakażenia, władze ogłosiły stan klęski żywiołowej
Świat
Naukowcy opublikowali dwie pierwsze znane obserwacje rekina chochlika w naturalnym środowisku
Podczas badań zobaczyli "żywą skamieniałość". Nie miało tam jej być
Ciekawostki
Dorota Gardias
"To były lata pełne niezwykłych przygód". Wpis Doroty Gardias
Polska
Komar brzęczący (Culex pipiens)
Sztuczna inteligencja szuka komarów. "Nie ma nagłówków, nie ma zarażeń"
Świat
Deszcz, opady, ulewa, ulewy, parasol
Do 50 litrów deszczu na metr kwadratowy. To szykują dla nas burze
Prognoza
Zatłoczona plaża z ludźmi nad Morzem Bałtyckim. Turystyka morska w Polsce. Widok z lotu ptaka na przyrodę
Pod tym względem lato będzie odbiegać od normy
Prognoza
Burze, nocne pioruny
IMGW ostrzega przed burzami i silnym wiatrem
Prognoza
Burze, lato, gorąco, chmury
Gdzie jest burza? Nie przestaje grzmieć
Polska
Mammatusy
Grad i "krowie wymiona". Burzowa niedziela
Polska
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom