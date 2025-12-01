Logo TVN24
Polscy smogowi rekordziści. Gdzie powietrze dziś najbardziej gryzie w gardło

Smog
"Jak każdej zimy tak również teraz stężenie smogu w powietrzu rośnie"
Źródło: TVN24
Wraz ze spadkiem temperatury w Polsce rośnie problem smogu. Jest to związane z warunkami pogodowymi oraz zanieczyszczeniami dostającymi się do powietrza ze źródeł ogrzewania. Sprawdź, jaka jest jakość powietrza w twojej okolicy.

Od kilku dni powietrze w wielu rejonach Polski ma złą jakość. Jest to związane ze spadkiem temperatur, a co za tym idzie - intensywniejszym korzystaniem ze źródeł ogrzewania. Wiele z nich wydziela szkodliwe cząstki, które dostają się do atmosfery. Co więcej, jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, w poniedziałek chmury są nisko zawieszone nad ziemią, co potęguje problem.

Smog w Polsce. Gdzie stężenie pyłów PM2,5 i PM10 jest najwyższe

W poniedziałek około południa największe stężenie pyłu zawieszonego PM10 zaobserwowano w Koziegłowach w województwie wielkopolskim. Wynosiło 205,4 mikrograma na metr sześcienny, czyli około 411 procent normy dobowej. Powietrze było silnie zanieczyszczone cząstkami PM10 również w Żywcu (118,7 µg/m3 - 237 procent normy dobowej) czy Kłodzku (82 µg/m3 - 164 procent normy dobowej).

W powietrzu w miastach na południu Polski znajdowało się także dużo pyłu zawieszonego PM2,5, szczególnie szkodliwego dla zdrowia. W Żywcu jego stężenie wyniosło 104,3 µg/m3, czyli 417 procent normy dobowej, a w Bielsku-Białej - 85,6 µg/m3, czyli 342 procent normy dobowej. Dużo pyłu PM2,5 w powietrzu zaobserwowano też w Kłodzku - było go tam 77 µg/m3, czyli 308 procent normy dobowej.

Alert RCB. "Prognozowana zła jakość powietrza"
Alert RCB. "Prognozowana zła jakość powietrza"

Smogowi rekordziści. Jak wygląda dziś sytuacja

Według rankingu Polskiego Alarmu Smogowego w 2024 roku najbardziej zanieczyszczonym miastem w Polsce, jeśli chodzi o stężenie pyłu PM10 w powietrzu, była Nowa Ruda. W ubiegłym roku wyniosło tam ono średnio 34 µg/m3, a w mieście zanotowano ponad 73 dni smogowe, czyli ze stężeniem przekraczającym 50 µg/m3. Także w poniedziałek około południa powietrze w Nowej Rudzie było złej jakości. Stężenie pyłów PM10 osiągnęło 72 µg/m3, czyli 144 procent normy dobowej.

Lepszą jakość powietrza około godziny 12 w poniedziałek zaobserwowano w miastach znajdujących się na kolejnych pozycjach w niechlubnym rankingu za ubiegły rok. W Nowym Targu stężenie pyłu PM10 wyniosło 43,9 µg/m3, w Gliwicach - 35,9 µg/m3, a w Radomsku - 46,9 µg/m3.

SERWIS SMOGOWY TVNMETEO.PL. SPRAWDŹ JAKOŚĆ POWIETRZA W SWOIM MIEŚCIE

Kiedy powietrze ma dobrą jakość

O powietrzu dobrej jakości mówimy, gdy stężenia szkodliwych pyłów nie przekraczają:

  • w przypadku pyłu PM10 - 50 µg/m3;
  • w przypadku pyłu PM2,5 - 25 µg/m3.
Źródła emisji pyłu PM10
Źródła emisji pyłu PM10
Źródło: Polski Alarm Smogowy

Co to jest PM10

PM10 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 10 mikrometrów. Jej występowanie związane jest między innymi z procesami spalania stałych i ciekłych paliw.

Co to jest PM2,5

PM2,5 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 2,5 mikrometra. Według Światowej Organizacji Zdrowia jest najbardziej szkodliwym dla człowieka zanieczyszczeniem atmosferycznym. Dociera nie tylko do układu oddechowego, lecz także do układu krwionośnego. Pozostałe w organizmie dłużej niż pyły PM10.

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie
Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie
Źródło: Maria Samczuk, Adam Ziemienowicz/PAP

Autorka/Autor: kp/dd

Źródło: tvnmeteo.pl, SmogLab

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Smog
