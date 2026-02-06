Normy przekroczone o setki procent. Gdzie powietrze ma najgorszą jakość

Logo TVN24
Smog w Polsce. Tęgi mróz na razie nam odpuścił, ale nie oznacza to końca problemu smogu. Gdzie w piątek wieczorem powietrze jest najbardziej zanieczyszczone?
Po kilku mroźnych dobach, podczas których temperatura spadała nocami i o poranku w rejony -30 stopni Celsjusza, nadeszło ocieplenie. Nadal intensywnie korzystamy jednak ze źródeł ogrzewania, w tym także tych mniej ekologicznych, co przyczynia się do powstawania smogu.

Smog. Gdzie stężenie pyłów zawieszonych jest najwyższe

W piątek około godziny 20 stężenie pyłów zawieszonych PM10, będących jednym z głównych składników smogu, było najwyższe na południu Polski. W Nowej Rudzie (województwo dolnośląskie) wyniosło 256,3 mikrograma na metr sześcienny, co stanowi 512 procent normy dobowej. Dużo pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu zarejestrowano także w innych miejscowościach na Dolnym Śląsku: Kłodzku (155,8 µg/m3 - 311 procent normy) i Wałbrzychu (144,3 µg/m3 - 288 procent).

W wielu miejscowościach zmierzono także niebezpiecznie wysoki poziom pyłu zawieszonego PM2,5, szczególnie groźnego dla zdrowia. Na niechlubnym podium ponownie znalazły się te same miasta, co w przypadku pyłu PM10. W Nowej Rudzie stężenie pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu wyniosło 218,2 µg/m3, czyli 872 procent normy. Bardzo dużo pyłu zawieszonego PM2,5 stwierdzono też w Kłodzku (149,1 µg/m3 - 596 procent) i Wałbrzychu (120,2 µg/m3 - 480 procent).

SERWIS SMOGOWY TVNMETEO.PL. SPRAWDŹ JAKOŚĆ POWIETRZA W SWOIM MIEŚCIE

Kiedy powietrze ma dobrą jakość

O powietrzu dobrej jakości mówimy, gdy stężenia szkodliwych pyłów nie przekraczają:

  • w przypadku pyłu PM10 - 50 µg/m3;
  • w przypadku pyłu PM2,5 - 25 µg/m3.
Źródła emisji pyłu PM10
Źródła emisji pyłu PM10
Źródło: Polski Alarm Smogowy

Co to jest PM10

PM10 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 10 mikrometrów. Jej występowanie związane jest między innymi z procesami spalania stałych i ciekłych paliw.

Co to jest PM2,5

PM2,5 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 2,5 mikrometra. Według Światowej Organizacji Zdrowia jest najbardziej szkodliwym dla człowieka zanieczyszczeniem atmosferycznym. Dociera nie tylko do układu oddechowego, lecz także do układu krwionośnego. Pozostałe w organizmie dłużej niż pyły PM10.

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie
Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie
Źródło: Maria Samczuk, Adam Ziemienowicz/PAP

Opracował Krzysztof Posytek

Źródło: GIOŚ

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

