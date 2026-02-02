Smog w Polsce. Tu powietrze jest dziś najgorsze

Gęsty smog w Nowym Delhi w piątek Źródło: Reuters

Mróz nie odpuszcza - noc z niedzieli na poniedziałek była najzimniejszą dotąd w tym roku w Polsce, a kolejna zapowiada się miejscami nawet bardziej mroźnie. Sprawia to, że intensywnie korzystamy ze źródeł ogrzewania. Niestety, użytkowanie starszych pieców powoduje dużą emisję zanieczyszczeń, co przyczynia się do powstawania smogu.

Wysokie stężenie pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5

W wielu miejscach w Polsce stężenie pyłów zawieszonych, będących jednymi z głównych składników smogu, stało się bardzo wysokie. W poniedziałek około południa największe stężenie pyłu zawieszonego PM10 zanotowano w Nowej Rudzie. Wyniosło ono 103,7 mikrograma na metr sześcienny, co stanowi 207,4 procenta normy dobowej. Znaczną ilość PM10 w powietrzu stwierdzono również w Żywcu (88,2 µg/m3 - 176,4 procenta normy dobowej) czy Kłodzku (72,1 µg/m3 - 144,2 procenta normy dobowej).

Jeśli chodzi o stężenie drobniejszego, jeszcze groźniejszego dla zdrowia pyłu zawieszonego PM2,5, to podobnie jak w przypadku PM10 było ono najwyższe w Nowej Rudzie, gdzie wyniosło 80,5 µg/m3, czyli 322 procent normy dobowej. Na kolejnych miejscach ponownie znalazły się Żywiec (67 µg/m3 - 268 procent normy dobowej) i Kłodzko (63,6 µg/m3 - 254,4 procenta normy dobowej).

Kiedy powietrze ma dobrą jakość

O powietrzu dobrej jakości mówimy, gdy stężenia szkodliwych pyłów nie przekraczają:

w przypadku pyłu PM10 - 50 µg/m3;

w przypadku pyłu PM2,5 - 25 µg/m3.

Źródła emisji pyłu PM10 Źródło: Polski Alarm Smogowy

Co to jest PM10

PM10 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 10 mikrometrów. Jej występowanie związane jest między innymi z procesami spalania stałych i ciekłych paliw.

Co to jest PM2,5

PM2,5 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 2,5 mikrometra. Według Światowej Organizacji Zdrowia jest najbardziej szkodliwym dla człowieka zanieczyszczeniem atmosferycznym. Dociera nie tylko do układu oddechowego, lecz także do układu krwionośnego. Pozostałe w organizmie dłużej niż pyły PM10.

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie Źródło: Maria Samczuk, Adam Ziemienowicz/PAP