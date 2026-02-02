Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Smog
Partner sekcji:
Viessmann - banner TVN - logo - 320×98

Smog w Polsce. Tu powietrze jest dziś najgorsze

Klatka kluczowa-113780
Gęsty smog w Nowym Delhi w piątek
Źródło: Reuters
Smog w Polsce. W poniedziałek 2.02 ze względu na niskie temperatury i związane z tym bardziej intensywne korzystanie ze źródeł ogrzewania powietrze w wielu miejscach kraju zrobiło się niezdrowe. W których miastach przebywanie na zewnątrz szkodzi nam najbardziej?
Jest mróz, jest problem. Sprawdź, czym oddychasz
Dowiedz się więcej:

Jest mróz, jest problem. Sprawdź, czym oddychasz

Smog

Mróz nie odpuszcza - noc z niedzieli na poniedziałek była najzimniejszą dotąd w tym roku w Polsce, a kolejna zapowiada się miejscami nawet bardziej mroźnie. Sprawia to, że intensywnie korzystamy ze źródeł ogrzewania. Niestety, użytkowanie starszych pieców powoduje dużą emisję zanieczyszczeń, co przyczynia się do powstawania smogu.

Wysokie stężenie pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5

W wielu miejscach w Polsce stężenie pyłów zawieszonych, będących jednymi z głównych składników smogu, stało się bardzo wysokie. W poniedziałek około południa największe stężenie pyłu zawieszonego PM10 zanotowano w Nowej Rudzie. Wyniosło ono 103,7 mikrograma na metr sześcienny, co stanowi 207,4 procenta normy dobowej. Znaczną ilość PM10 w powietrzu stwierdzono również w Żywcu (88,2 µg/m3 - 176,4 procenta normy dobowej) czy Kłodzku (72,1 µg/m3 - 144,2 procenta normy dobowej).

Jeśli chodzi o stężenie drobniejszego, jeszcze groźniejszego dla zdrowia pyłu zawieszonego PM2,5, to podobnie jak w przypadku PM10 było ono najwyższe w Nowej Rudzie, gdzie wyniosło 80,5 µg/m3, czyli 322 procent normy dobowej. Na kolejnych miejscach ponownie znalazły się Żywiec (67 µg/m3 - 268 procent normy dobowej) i Kłodzko (63,6 µg/m3 - 254,4 procenta normy dobowej).

SERWIS SMOGOWY TVNMETEO.PL. SPRAWDŹ JAKOŚĆ POWIETRZA W SWOIM MIEŚCIE

Kiedy powietrze ma dobrą jakość

O powietrzu dobrej jakości mówimy, gdy stężenia szkodliwych pyłów nie przekraczają:

  • w przypadku pyłu PM10 - 50 µg/m3;
  • w przypadku pyłu PM2,5 - 25 µg/m3.
Źródła emisji pyłu PM10
Źródła emisji pyłu PM10
Źródło: Polski Alarm Smogowy

Co to jest PM10

PM10 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 10 mikrometrów. Jej występowanie związane jest między innymi z procesami spalania stałych i ciekłych paliw.

Co to jest PM2,5

PM2,5 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 2,5 mikrometra. Według Światowej Organizacji Zdrowia jest najbardziej szkodliwym dla człowieka zanieczyszczeniem atmosferycznym. Dociera nie tylko do układu oddechowego, lecz także do układu krwionośnego. Pozostałe w organizmie dłużej niż pyły PM10.

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie
Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie
Źródło: Maria Samczuk, Adam Ziemienowicz/PAP

Autorka/Autor: kp/dd

Źródło: GIOŚ, tvnmeteo.pl

Udostępnij:
TAGI:
SmogZimaMróz
Czytaj także:
Silny mróz
Kolejne pomarańczowe alarmy. Tu też będzie bardzo zimno
Prognozowana temperatura o godzinie 7 we wtorek
-25 stopni w Warszawie. "Nadchodząca noc będzie jeszcze mroźniejsza"
Zima, mróz, prąd, linie energetyczne, słupy energetyczne
Kilka tysięcy osób bez prądu, kolejna ofiara mrozu
Polska
Sytuacja pogodowa w Europie
Mamy w Polsce "epokę lodowcową". Apogeum "jeszcze przed nami"
-27,9, Puńsk (Podlaskie)
Robi się zimno od samego patrzenia. Pokazujecie swoje termometry
Polska
Mróz, zima
Za nami najzimniejsza noc w roku. Kolejna będzie jeszcze mroźniejsza
Mróz
Będzie nam naprawdę zimno
Mróz, śnieg, zima
W Warszawie też problemy. Tutaj ferie będą dłuższe
Polska
Woda porywa auta na drogach Santiago w Chile
Woda porywała auta w stolicy. Zobacz nagranie
Świat
Mróz noc
Nocą nawet -27 stopni. A co przyniesie dzień?
Opady marznące
Siarczysty mróz odpuści, ale pojawi się nowe zagrożenie
Noc będzie mroźna
Prawie 40 stopni mrozu. Taka może być temperatura odczuwalna tej nocy
Polska
Bukowina Tatrzanska
Dobre jedzenie i ośnieżone trasy. Bukowina Tatrzańska zaprasza
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Pełnia Księżyca, zima, śnieg
"Ta noc będzie ekstremalnie jasna". Dlaczego?
Ciekawostki
Prognozowana temperatura w poniedziałek 2.02 na godz. 7
Mapy pokazują, jak tej nocy temperatura mocno spadnie
Uszkodzony słup transmisyjny w miejscowości Marinha Grande w Portugalii
Od kilku dni bez prądu i wody. Nie żyje dziewięć osób
Świat
Mieszkańcy nieprzerwanie odśnieżają ulice i chodniki
Największe opady śniegu od ponad 80 lat
Świat
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Co się stanie po największych mrozach
Niagara częściowo zamarzła
Wodospad Niagara pokryty lodem. "Wszystko jest zamarznięte"
Ciekawostki
Patagonia w płomieniach
Najgorsze pożary od lat. Wprowadzono stan wyjątkowy
Świat
Silny mróz
-30 stopni przy gruncie. Za nami mroźna noc
Polska
-25,4, Puńsk (Podlaskie)
Mroźny start lutego na waszych zdjęciach
Polska
Mróz
Niedziela pod znakiem przeszywającego zimna
Rakieta Space Launch System na stanowisku startowym
Lot wokół Księżyca opóźniony
Nauka
Lód, mróz, zima, gololedź
"Będziemy mieli nienaturalnie niską temperaturę"
Zima, noc, wieś, mróz
Lodowata noc. Mapa pokazuje, ile stopni będzie
Bukowina Tatrzańska
W Bukowinie Tatrzańskiej nie ma nudy
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Mróz w Polsce
Olbrzymia anomalia temperatury w Polsce. "To będą syberyjskie wartości"
Nad wschodnim wybrzeżem Stanów Zjednoczonych przesuwa się bomba cyklonowa
Szykują się na bombę cyklonową. Zaczęło już padać
Świat
Halo nad Szczyrkiem
Wokół słońca pojawił się świetlisty okrąg
Polska
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom