Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Smog
Partner sekcji:
Viessmann - banner TVN - logo - 320×98

Smog w Polsce. Gdzie powietrze jest dziś najgorszej jakości

Smog dusi między innymi w Krakowie
"Jak każdej zimy tak również teraz stężenie smogu w powietrzu rośnie"
Źródło: TVN24
Smog w Polsce. We wtorek 20.01 w wielu miejscach kraju powietrze jest bardzo złej jakości. Gdzie stężenie szkodliwych substancji jest najwyższe?

Ostatnie dni w Polsce, zwłaszcza we wschodniej części kraju, są bardzo mroźne. Intensywnie korzystamy ze źródeł ogrzewania, w tym mało ekologicznych, co przekłada się na zwiększoną emisję szkodliwych substancji. W kilku powiatach sytuacja jest na tyle poważna, że jego mieszkańcy otrzymali we wtorek alert RCB ostrzegający przed złą jakością powietrza. Podobne ostrzeżenia pojawiały się także w poprzednich dniach.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Alert RCB. "Unikaj aktywności na zewnątrz"

Alert RCB. "Unikaj aktywności na zewnątrz"

Nawet 1300 procent normy. Trujące powietrze w Krakowie bije rekordy

Nawet 1300 procent normy. Trujące powietrze w Krakowie bije rekordy

TVN24

W poniedziałek około godziny 15 najgorszą jakość powietrza zarejestrowano w Łomży. Stężenie pyłu zawieszonego PM10 wynosiło tam 289,8 mikrograma na metr sześcienny, czyli około 580 procent normy dobowej. Bardzo dużo pyłu PM10 w powietrzu zarejestrowano także w Krakowie (241,1 µg/m3 - około 482 procent normy) i Radzyniu Podlaskim (189,2 µg/m3 - około 378 procent normy).

W wielu miejscach bardzo wysokie było również stężenie pyłu zawieszonego PM2,5, szczególnie szkodliwego dla zdrowia. W Łomży wynosiło ono 280,9 µg/m3, co oznaczało aż około 1124 procent normy dobowej. Znaczną ilość drobnych zanieczyszczeń odnotowano także w Krakowie (179,9 µg/m3 - około 720 procent normy) i Rzeszowie (111,5 µg/m3 - około 446 procent normy).

SERWIS SMOGOWY TVNMETEO.PL. SPRAWDŹ JAKOŚĆ POWIETRZA W SWOIM MIEŚCIE

Kiedy powietrze ma dobrą jakość

O powietrzu dobrej jakości mówimy, gdy stężenia szkodliwych pyłów nie przekraczają:

  • w przypadku pyłu PM10 - 50 µg/m3;
  • w przypadku pyłu PM2,5 - 25 µg/m3.
Źródła emisji pyłu PM10
Źródła emisji pyłu PM10
Źródło: Polski Alarm Smogowy

Co to jest PM10

PM10 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 10 mikrometrów. Jej występowanie związane jest między innymi z procesami spalania stałych i ciekłych paliw.

Co to jest PM2,5

PM2,5 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 2,5 mikrometra. Według Światowej Organizacji Zdrowia jest najbardziej szkodliwym dla człowieka zanieczyszczeniem atmosferycznym. Dociera nie tylko do układu oddechowego, lecz także do układu krwionośnego. Pozostałe w organizmie dłużej niż pyły PM10.

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie
Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie
Źródło: Maria Samczuk, Adam Ziemienowicz/PAP

Autorka/Autor: kp

Źródło: tvnmeteo.pl, GIOŚ

Źródło zdjęcia głównego: meteo

Udostępnij:
TAGI:
Smog
Czytaj także:
Opady śniegu, wczesna zima
Mróz trochę odpuści, ale wróci śnieg
Prognoza
Cyklon Harry w Katanii na Sycylii
Cyklon Harry na Morzu Śródziemnym. Życie na wyspach zamarło
shutterstock_2681852933
Mówiła, że idzie popływać. Godzinę później znaleziono jej ciało, wokół było stado psów
Siarczysty mróz na początku lutego nad Rosją
Czy coś przyhamuje nieludzki mróz?
Arleta Unton-Pyziołek
Mróz
Kolejne regiony z ostrzeżeniami IMGW
Prognoza
Zamknięta plaża North Steyne Beach
Kolejny atak rekina, władze zamknęły plaże
Karambol na ponad 100 pojazdów w Michigan
Karambol na ponad 100 pojazdów. Wszystko przez efekt jeziora
Krowa Veronika
Zaskakujące, co krowa Veronika robi z kijem. Naukowcy nie wierzyli własnym oczom
Maciej Wacławik
Smog w Krakowie
Nawet 1300 procent normy. Trujące powietrze w Krakowie bije rekordy
TVN24
Japonia
Odwołane loty, utrudnienia na kolei w Japonii
Smog
Alert RCB. "Unikaj aktywności na zewnątrz"
Smog
PXL-20260119-213934786
"Czegoś takiego Europa nie widziała od dobrych kilkunastu miesięcy"
Polska
Silny mróz
Poniżej -20 stopni na termometrach. Gdzie było najzimniej?
Polska
Poranek z siarczystym mrozem w Cisowej na Pogórzu Przemyskim
To będzie słoneczny dzień. Pogoda na dziś
Prognoza
Zorza polarna - zdjęcie poglądowe
Alert zorzowy. Warto spojrzeć w niebo
Ciekawostki
Białucha arktyczna, zwana też walem białym (Delphinapterus leucas) - zdjęcie poglądowe
Historyczny moment. W holenderskich wodach pojawiła się po 60 latach
Ciekawostki
Ta noc będzie mroźna
Noc ze spadkami do -20 stopni
Prognoza
Pokrywa śnieżna w Polsce
Śnieg w Polsce. Mapa pokazuje, u kogo jest biało
Polska
Tatry
Trudna akcja ratunkowa w Tatrach
Polska
Zimowy dzień
W prognozie widać opady. Nie tylko śniegu
Prognoza
Lodospady, Rudawka Rymanowska
"Zdecydowałem się zobaczyć je na własne oczy. Cud natury"
Polska
Kominy EC Siekierki z poziomo unoszącym się dymem, 19.01.2026
Dym nad Warszawą unosił się poziomo. To zjawisko było przyczyną
Polska
Żarłacz tępogłowy
Trzy ataki rekinów w 24 godziny. Nastolatek w stanie krytycznym
Spalone domy w rejonie miejscowości Penco w Chile
Wioska "obróciła się w popiół"
Smog w Polsce
Alert RCB. Gdzie powietrze jest dziś niezdrowe
Smog
Śnieg na Florydzie
Na Florydzie zamarzły legwany, w Nowym Jorku odwołano loty
Mroźne wzory
Tylko w tym jednym miejscu w Polsce nie było mrozu
Polska
Słoneczny dzień, słońce, zima
Będzie słonecznie, ale mroźnie. Pogoda na dziś
Prognoza
Orki
Orki otoczyły jego ponton. "Byłem naprawdę oszołomiony"
Międzynarodowa Stacja Kosmiczna
"W Polsce da się robić rzeczy na światowym poziomie"
Nauka
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom