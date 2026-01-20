Smog w Polsce. Gdzie powietrze jest dziś najgorszej jakości

"Jak każdej zimy tak również teraz stężenie smogu w powietrzu rośnie" Źródło: TVN24

Ostatnie dni w Polsce, zwłaszcza we wschodniej części kraju, są bardzo mroźne. Intensywnie korzystamy ze źródeł ogrzewania, w tym mało ekologicznych, co przekłada się na zwiększoną emisję szkodliwych substancji. W kilku powiatach sytuacja jest na tyle poważna, że jego mieszkańcy otrzymali we wtorek alert RCB ostrzegający przed złą jakością powietrza. Podobne ostrzeżenia pojawiały się także w poprzednich dniach.

W poniedziałek około godziny 15 najgorszą jakość powietrza zarejestrowano w Łomży. Stężenie pyłu zawieszonego PM10 wynosiło tam 289,8 mikrograma na metr sześcienny, czyli około 580 procent normy dobowej. Bardzo dużo pyłu PM10 w powietrzu zarejestrowano także w Krakowie (241,1 µg/m3 - około 482 procent normy) i Radzyniu Podlaskim (189,2 µg/m3 - około 378 procent normy).

W wielu miejscach bardzo wysokie było również stężenie pyłu zawieszonego PM2,5, szczególnie szkodliwego dla zdrowia. W Łomży wynosiło ono 280,9 µg/m3, co oznaczało aż około 1124 procent normy dobowej. Znaczną ilość drobnych zanieczyszczeń odnotowano także w Krakowie (179,9 µg/m3 - około 720 procent normy) i Rzeszowie (111,5 µg/m3 - około 446 procent normy).

Kiedy powietrze ma dobrą jakość

O powietrzu dobrej jakości mówimy, gdy stężenia szkodliwych pyłów nie przekraczają:

w przypadku pyłu PM10 - 50 µg/m3;

w przypadku pyłu PM2,5 - 25 µg/m3.

Co to jest PM10

PM10 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 10 mikrometrów. Jej występowanie związane jest między innymi z procesami spalania stałych i ciekłych paliw.

Co to jest PM2,5

PM2,5 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 2,5 mikrometra. Według Światowej Organizacji Zdrowia jest najbardziej szkodliwym dla człowieka zanieczyszczeniem atmosferycznym. Dociera nie tylko do układu oddechowego, lecz także do układu krwionośnego. Pozostałe w organizmie dłużej niż pyły PM10.

