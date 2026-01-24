Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Smog
Partner sekcji:
Viessmann - banner TVN - logo - 320×98

Alert RCB. "Nie wietrz pomieszczeń"

Smog, dym, komin, kopciuch
"Jak każdej zimy tak również teraz stężenie smogu w powietrzu rośnie"
Źródło: TVN24
Alert RCB przed smogiem został wysłany do odbiorców w dwóch województwach. Sprawdź, gdzie jakość powietrza będzie w sobotę zła.

"Uwaga! Dziś (24.01) prognozowana zła jakość powietrza - SMOG (pył zawieszony - PM10). Jeśli możesz, unikaj aktywności na zewnątrz i nie wietrz pomieszczeń" - wiadomość o takiej treści została wysłana do odbiorców z województw:

  • śląskiego (powiat żywiecki),
  • opolskiego (powiaty: Nowy Sącz, suski).

Szkodliwość pyłu PM10

Pył PM10 jest jednym ze składników smogu. Zawiera między innymi substancje toksyczne. Powstaje jako produkt spalania w piecach i kotłach na paliwa stałe. Smog tworzy się w wyniku mieszania się dymu, pyłów i innych zanieczyszczeń z mgłą lub wilgocią w powietrzu. Wysokie stężenie PM10 jest wskaźnikiem złej jakości powietrza i może powodować problemy zdrowotne, jak podrażnienie dróg oddechowych, kaszel i zaostrzenie astmy.

SERWIS SMOGOWY TVNMETEO.PL. SPRAWDŹ JAKOŚĆ POWIETRZA W SWOIM MIEŚCIE

Źródła emisji pyłu PM10
Źródła emisji pyłu PM10
Źródło: Polski Alarm Smogowy

Czym jest alert RCB

Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

Uwaga! Smog
Uwaga! Smog
Źródło: RCB

Autorka/Autor: ast

Źródło: RCB

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
SmogPolska
Czytaj także:
Żarłacz tępogłowy
Prawie tydzień walczył o życie. Zmarł 12-latek zaatakowany przez rekina
Przygotowania przed zimową burzą na lotnisku w Atlancie, 23.01.2026
Siedem tysięcy odwołanych lotów, stan wyjątkowy w 16 stanach
Po osuwisku w regionie Jawa Zachodnia
Osuwisko pochłonęło domy. Szukają 82 osób
Gołoledź w Szczecinie
IMGW ostrzega. Pomarańczowe alarmy przez cały dzień
Prognoza
Śnieg z deszczem, śnieg
Marznące opady w części kraju. Pogoda na dziś
Prognoza
Osuwisko w Nowej Zelandii
Ziemia osunęła się na kemping. Są zaginieni
Zima noc śnieg
Przed nami mroźna noc
Prognoza
WOŚP 2023
Jaka pogoda czeka nas w dzień finału WOŚP
Prognoza
Niebezpieczna ślizgawica
"Zaczęło padać i trzy minuty później wszędzie było ślisko"
Wir polarny zsunął się nad Amerykę Północną, temperatura na wysokości ok. 30 km
Wir polarny zaburzył cyrkulację. Druga porcja mrozu może dotrzeć do Polski
Arleta Unton-Pyziołek
Śnieg
Pogoda na weekend. Czeka nas zmiana
Prognoza
Burza Ingrid przyniosła ze sobą silny wiatr i obfite opady
Ingrid uderzyła. Wydano czerwone alerty
Orzeł z Nadleśnictwa Lipusz w woj. pomorskim
Największy orzeł w kraju przybrał zimową szatę
Polska
Gołoledź
Pogoda taka, że RCB prosi o ograniczenie podróży
Polska
Drzewo pęknięte na skutek mrozu
Ostrzeżenia przed "wybuchającymi drzewami"
Smog
Alert RCB. "Unikaj aktywności na zewnątrz"
Smog
34 min
pc
Najdroższa rakieta NASA i presja czasu. Wyścig o Księżyc znów przyspiesza
KIJEK W KOSMOSIE
Powódź
Ulice jak rwące potoki. Ewakuowano całą miejscowość
shutterstock_2392113249
Zimna noc, lokalnie poprószy śnieg
Prognoza
Mokry śnieg
Antycyklon słabnie. Prognoza pogody na weekend
Prognoza
Budynek został pokryty soplami
"Skraplająca się woda ciągle zamarza i jest jej coraz więcej"
TVN24
Wojna wpływa na ukraińskie psy
Tak wojna zmienia psy. Wyniki badań są uderzające
Prognoza skumulowanej sumy opadów do poniedziałku rano 26 stycznia wg modelu Swiss
Zwrot w pogodzie. Czego się spodziewać
Polska
W ostatnich dniach w Biernatkach było lodowato
To nasz nowy biegun zimna?
Polska
Skutki przejścia burzy w Atenach
Potężna burza nawiedziła Grecję. Nie żyją dwie osoby
Nad Bałtykiem jak na Spitsbergenie
Zatoka Gdańska "jak Spitsbergen". Tak nie było od lat
Polska
Smog
Smog w Polsce. Kolejne regiony objęte alertem RCB
Smog
Zniszczenia spowodowane przez osuwisko w Nowej Zelandii
"Odwróciłam się i zobaczyłam, jak ziemia zsuwa się na jakieś budynki"
Sycylia po przejściu burzy Harry
Ogromne zniszczenia po burzy. Media informują o miliardowych stratach
Mróz
Lodowaty poranek w większości Polski
Pogoda
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom