Zła jakość powietrza łamie prawa dzieci

Dzieci mogą oddychać powietrzem gorszej jakości niż dorośli. Wynika to z faktu, że ich drogi oddechowe znajdują się na wysokości rur wydechowych samochodów, czyli w miejscu, gdzie stężenie zanieczyszczeń jest największe. Jak podkreślili eksperci, ciągła ekspozycja na niezdrowe powietrze stanowi złamanie praw dzieci.

Pogoda w poniedziałek rano zachęca do spacerów, a w sporej części kraju słońce ma nam towarzyszyć przez cały dzień. Spędzanie czasu na świeżym powietrzu, szczególnie w mieście, może wiązać się jednak z ekspozycją na zanieczyszczenie powietrza. Jest ono szczególnie niebezpieczne dla dzieci, i to nie tylko ze względu na fazę intensywnego rozwoju, w jakiej znajdują się ich organizmy.

Prawo do czystego powietrza

Jak wyjaśnił w rozmowie z TVN24 Tadeusz Zielonka z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, podczas spacerów często nie zwracamy uwagi na to, że podczas spacerów twarze dzieci znajdują się mniej więcej na tym samym poziomie, co rury wydechowe samochodów. "My metr wyżej mamy zupełnie inne stężenie zanieczyszczeń" - dodał. Miejski smog jest dla dzieci szczególnie niebezpieczny.