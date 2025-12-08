Logo TVN24
Wcześniej "raj na Ziemi", teraz "utracił swój blask"

Śrinagar
Smog w Kaszmirze w Indiach
Źródło: Reuters
Kolejne miasto w Indiach - Śrinagar - zmaga się z bardzo złą jakością powietrza. Smog dusi mieszkańców oraz turystów. Ci skarżą się, że sytuacja w tym popularnym rejonie pogorszyła się w ostatnich latach.

W poniedziałek gęsty smog spowił Śrinagar, stolicę terytorium związkowego Dżammu i Kaszmir. Zanieczyszczone powietrze znacząco ograniczyło widzialność w centrum metropolii, jak i w okolicach malowniczego jeziora Dal, jednego z najbardziej rozpoznawalnych symboli regionu.

Mieszkańcy i turyści marzą, by odetchnąć od zanieczyszczeń

Turyści i mieszkańcy przyznają, że tak złej jakości powietrza nie widzieli tu od lat.

- Odwiedziłam Kaszmir w 2016 roku. Wtedy było tu pięknie i nie było mowy o zanieczyszczeniach. Teraz jest pełno smogu. Kaszmir utracił swój blask - powiedziała turystka Sonam Mangmo w rozmowie z lokalnymi mediami.

Podobną opinię wyraził mieszkaniec Śrinagaru, Bashir Ahmed, który z żalem przypomniał, że Kaszmir często nazywano "rajem na Ziemi". - Jeżeli nawet w takim miejscu pojawia się tak duże zanieczyszczenie, ludzie zaczną odwracać się od niego - wskazał mężczyzna.

Spowite smogiem jezioro Dal
Spowite smogiem jezioro Dal
Źródło: Reuters

Powracający problem

Według ekspertów poważne zanieczyszczenie powietrza w regionie to efekt zimowej pogody. Problem dodatkowo potęguje słabo wiejący wiatr oraz wzmożony ruch samochodowy i turystyczny w dolinie.

Smog spowił nie tylko miejskie zabudowania czy słynny zegar miejski, lecz także charakterystyczne drewniane łodzie oraz domy na jeziorze Dal - jeden z najbardziej rozpoznawalnych miejsc na mapie turystycznej Kaszmiru.

Lokalni mieszkańcy uważają, że ratunkiem może okazać się dopiero opad śniegu, który - jak mają nadzieję - oczyści powietrze i przywróci regionowi jego naturalne piękno.

Kolejki do gabinetów pediatrycznych. Wszystko przez smog
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kolejki do gabinetów pediatrycznych. Wszystko przez smog

Autorka/Autor: jzb

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

