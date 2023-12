Polska wyróżniła się na tle Europy. I to w sposób, którym nie warto się chwalić

W Kalwarii Zebrzydowskiej w województwie małopolskim wskaźnik Airly CAQI (uwzględnia on m.in. stężenie pyłów PM1, PM2.5 oraz PM10) wynosił 135. Oznacza to, że poziom zanieczyszczeń był "ekstremalnie wysoki". Stężenie pyłu PM2.5 wynosiło tam 186 µg/m sześc., a pyłu PM10 258 µg/m sześc.. Oznacza to, że wskazane przez WHO normy dobowe przekroczono odpowiednio 12,39- i 5,72-krotnie.