Miasto w zasłonie smogu. "Zaczniemy od tego umierać"

Na islandzkim półwyspie Reykjanes doszło do erupcji wulkanu. Powstała czterokilometrowa szczelina, z jej wnętrza tryskają fontanny lawy, które wzbiły się na wysokość ponad 100 metrów. Władze apelują, szczególnie do turystów, aby się do niej nie zbliżać. Nie wiadomo, jak długo może potrwać erupcja. - Może się skończyć za tydzień, a może potrwać znacznie dłużej - powiedział naukowiec Magnus Tumi Gudmundsson, który przeleciał nad obszarem objętym zagrożeniem.