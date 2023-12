Pogorszyła się jakość powietrza, ludzie masowo ruszyli do dermatologów

Zanieczyszczenie powietrza może przyczyniać się do pogorszenia chorób skóry. Jak wynika z badań naukowców ze Stanów Zjednoczonych, w miesiącach, gdy w powietrzu unosiło się więcej zanieczyszczeń, pacjenci narzekali na nietypowe nasilenie objawów. Badacze tłumaczą, że szczególnie niebezpieczna jest przewlekła ekspozycja na szkodliwe związki chemiczne.

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na nasze zdrowie nie ogranicza się tylko do chorób układu oddechowego i krążenia. Opublikowane na łamach czasopisma "Dermatology and Therapy" badanie pokazuje, że zanieczyszczenia mają również wpływ na kondycję naszej skóry.

Pył i tlenek węgla

Naukowcy ze szpitala Massachusetts General Hospital przeanalizowali dane Agencji Ochrony Środowiska dotyczące poziomu tlenku węgla w Bostonie w miesiącach następujących po pożarach lasu w Kanadzie w 2023 roku. Informacje te zostały porównane z liczbą pacjentów, którzy zgłosili się w tym okresie do bostońskich dermatologów z przypadkami podrażnień skóry i egzemy. Wyniki zostały porównane z danymi z analogicznych okresów w latach 2019-2022.

Zespół zanotował znaczny wzrost poziomu tlenku węgla w rejonie Bostonu po pożarach, mimo tego, że miasto znajduje się ponad 300 kilometrów od granicy z Kanadą. Stężenia tlenku węgla, które w miesiącach od maja do września w latach 2019-2022 wynosiły średnio 0,22 części na milion (ppm), w lipcu 2023 roku wzrosły do 0,6 ppm. Ten szczyt korelował ze wzrostem liczby wizyt z powodu atopowego zapalenia skóry i egzemy w porównaniu z poprzednimi latami. W okresie badania w powietrzu znajdowała się także większa ilość pyłu zawieszonego - 41 mikrogramów na metr sześcienny w porównaniu z wartością 6,6 µg/m 3 zmierzoną rok wcześniej.

Jak wyjaśniła współautorka badania, Arianne Shadi Kourosh z Massachusetts General Hospital, inspiracją do badania związku między zanieczyszczeniem powietrza a stanami zapalnymi skóry były rozmowy z pacjentami. Tego lata wiele osób doświadczyło najgorszych objawów w swoim życiu.

- Było to dziwne, ponieważ zazwyczaj pacjenci z egzemą częściej doświadczają pogorszenia w miesiącach zimowych z powodu zimnej i suchej pogody, ale my obserwowaliśmy coś przeciwnego: niezwykły wzrost latem - przekazała.

Konieczne są dalsze badania

Badacze wytłumaczyli, że przewlekła ekspozycja na zanieczyszczenia powietrza może powodować uszkodzenia skóry poprzez wywołanie reakcji stresowej, która wpływa na metabolizm kolagenu. Dochodzi wtedy do przedwczesnego starzenia się skóry i osłabienia barier ochronnych, co zaostrza stany zapalne.

- Liczba pożarów w Ameryce Północnej rośnie, więc musimy być przygotowani nie tylko do zapobiegania i gaszenia, ale także do oczyszczania powietrza - przekazała główna autorka badania, Kathyana Santiago Mangual. - Jest to szczególnie ważne dla najbardziej narażonych grup, w tym osób o niskich dochodach, osób starszych i dzieci - dodała badaczka.