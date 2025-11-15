Logo TVN24
Chorują przez smog. "Trzeba prowadzić interes, by związać koniec z końcem"

Lahaur w Pakistanie pokrył gęsty smog
Lahaur w Pakistanie pokrył gęsty smog
Źródło: Reuters
Drugie największe miasto Pakistanu opanował smog. Jakość powietrza w Lahaur stała się tak zła, że zagraża mieszkańcom, zwłaszcza osobom dużo przebywającym na zewnątrz. Uliczni sprzedawcy opowiadają, że muszą pracować mimo chorób, a smog zagraża przetrwaniu ich rodzin.

W sobotę w Lahaur, drugim największym mieście Pakistanu, pojawił się gęsty smog. Z danych szwajcarskiej grupy IQAir wynika, że o godzinie 8 lokalnego czasu zanieczyszczenie powietrza w skali AQI wyniosło tam 344, co oznacza poziom niebezpieczny dla zdrowia. Lahaur był drugim najbardziej zanieczyszczonym miastem świata - tuż za Nowym Delhi, stolicą Indii.

Sprzedawcy owoców chorują przez smog

Na szkodliwe działanie smogu narażone były przede wszystkim osoby, które pracują na zewnątrz. Mowa między innymi o sprzedawcach owoców, którzy w rozmowie z agencją Reuters skarżyli się na warunki panujące w mieście.

- Poszedłem na targ już o siódmej rano, żeby kupić owoce. Tak, smog szkodzi gardłu, powoduje przeziębienie, kaszel i podrażnienie oczu. Zachorowałem dwa, trzy razy i zostałem w domu. Ale trzeba tu przyjeżdżać i prowadzić interes, by związać koniec z końcem, nawet jeśli jest się chorym - powiedział sprzedawca owoców Mohammad Amir.

Na zanieczyszczenie w mieście ubolewał także inny sprzedawca owoców, Khalid Mehmood. - Czasami chorujemy i nie jesteśmy w stanie związać końca z końcem. To sprowadza biedę na nasze rodziny - przyznał.

Lahaur w Pakistanie pokrył gęsty smog
Lahaur w Pakistanie pokrył gęsty smog
Źródło: Reuters

Zimowy problem w Pakistanie

Każdej zimy pakistański Pendżab, którego Lahaur jest stolicą, pokrywa gęsty smog. Przyczynia się do niego zimne, ciężkie powietrze, które zatrzymuje zanieczyszczenia pochodzące z placów budowy, spalin samochodowych i pożarów pól uprawnych. Choć władze prowincji próbowały walczyć z tym zjawiskiem, na przykład za pomocą pistoletów antysmogowych, to ich wysiłki nie przyniosły trwałych rezultatów.

Obchodzili święto tak hucznie, że powietrze było najgorsze na świecie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Obchodzili święto tak hucznie, że powietrze było najgorsze na świecie

Świat

Autorka/Autor: kp

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica