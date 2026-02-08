Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Smog
Partner sekcji:
Viessmann - banner TVN - logo - 320×98

Zanieczyszczenia powietrza mogą sprawiać, że mrówki stają się dla siebie agresywne

Mrówka żniwiarka (łac. Messor barbarus)
Mucha śrubowa ponownie wykryta w USA
Źródło: Reuters
Badacze wykazali, że niektóre gatunki mrówek są atakowane przez współtowarzyszki po powrocie do swoich kolonii. Za przyczynę tego zachowania eksperci uznają zanieczyszczenia powietrza spowodowane działalnością człowieka.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Naukowcy z niemieckiego Instytutu Ekologii Chemicznej im. Maxa Plancka przeprowadzili eksperymenty na sześciu gatunkach mrówek. Wśród nich były między innymi mrówka żniwiarka (łac. Messor barbarus) czy hurtnica pospolita (łac. Lasius niger). W przypadku pięciu gatunków owady narażone na wysokie stężenie ozonu nie były już rozpoznawane przez inne towarzyszki z gniazda i traktowane jak wrogowie.

Jak przekazali badacze, wynikało to z obecności alkenów, czyli związków organicznych z podwójnymi wiązaniami chemicznymi między atomami węgla. To one stanowią niewielką, ale kluczową część charakterystycznego zapachu danej kolonii mrówek. Gaz ozon reaguje właśnie z tymi podwójnymi wiązaniami i niszczy je. Nawet niewielkie zmiany zapachu wystarczają, aby zniekształcić tę tożsamość społeczną, z której korzystają mrówki.

Tylko jeden gatunek mrówek - Ooceraea biroi - nie był narażony na wrogie nastawienie współmieszkańców gniazda po ekspozycji na podwyższony poziom ozonu. Zdaniem badaczy, może to wynikać z wyjątkowej biologii tego gatunku. W ich gniazdach nie ma królowej, a poziom agresji między osobnikami z innych kolonii jest uznawany za ogólnie niski.

Wyniki badania opublikowano niedawno na łamach czasopisma "Proceedings of the National Academy of Sciences".

Jak mrówki się rozpoznają

Jak tłumaczą naukowcy, mrówki zazwyczaj rozpoznają członków swojego gniazda na podstawie charakterystycznych dla danego gatunku mieszanek węglowodorów wytwarzanych w gruczołach. Mieszanki te składają się głównie ze stabilnych alkanów, ale zawierają również alkeny, czyli związki z podwójnymi wiązaniami między atomami węgla, które mogą ulegać utlenieniu i degradacji.

Chociaż alkeny występują w bardzo niewielkich ilościach, mają one kluczowe znaczenie dla unikalnego zapachu kolonii. Mrówki uczą się zapachu tuż po wykluciu. Później, gdy wchodzą w kontakt z innymi mrówkami, porównują ich zapach ze tym z własnej kolonii. Jeśli go rozpoznają, inne mrówki są uznawane są członków gniazda i traktowane przyjaźnie. W przeciwnym razie owady zazwyczaj stają się agresywne.

Mrówka żniwiarka (łac. Messor barbarus)
Mrówka żniwiarka (łac. Messor barbarus)
Źródło: Shutterstock

Ozon szkodził też innym owadom

Wcześniej eksperci wykazali, że podwyższony poziom ozonu w powietrzu wpływał na muszki owocowe, uniemożliwiając samcom odróżnianie samic od innych samców. Dlatego teraz zajęli się mrówkami.

- Zanieczyszczenia takie jak ozon i tlenki azotu, są często przedmiotem dyskusji ze względu na ich szkodliwy wpływ na ludzi. Powinniśmy jednak mieć świadomość, że te wytworzone przez człowieka zanieczyszczenia mogą również powodować znaczne szkody w naszych ekosystemach - mówił Bill Hansson, jeden z głównych autorów badania.

Opracował Damian Dziugieł

Źródło: Phys, Max Planck Institute for Chemical Ecology

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
owady
Czytaj także:
Noc, zima, ślisko, mróz
Trzaskający mróz i szklanka na drogach. IMGW ostrzega
Prognoza
W wyniku intensywnych opadów deszczu wylała rzeka Sinu
"Mamy arktyczny zimny front nad Kolumbią. To nie żart"
Świat
Las, zima, mróz
Noc z kilkunastoma stopniami na minusie
Prognoza
Bialka
Białka Tatrzańska przyciąga kulturą Podhala
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Zima, mróz, noc
Powrót tęgiego mrozu. Temperatura znów mocno spadnie
Prognoza
Sopot. Weszli na lód, ten się pod nimi załamał
Weszli na Bałtyk, lód się załamał. Nagranie
Polska
Zamrożona rzeka Ural
"Od dawna nie pijemy już wody z Uralu"
Świat
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Jakie będą dalsze losy mrozu
Prognoza
Mróz, siarczysty mróz, zima
"Krótki strzał" dużego mrozu. A co potem?
Prognoza
akcja
Pękł pod nimi lód, na pomoc przyleciał śmigłowiec. Nagranie
Świat
Powodzie w okolicach Kadyksu w Hiszpanii
Osiem burz jedna po drugiej. Straty liczą w setkach milionów
Świat
Zima, śnieg, auto, parasol
Wiatr spotęguje odczucie chłodu
Prognoza
3
Lawiny we Włoszech, są ofiary śmiertelne
Świat
Świnoujście
Wóz strażacki ślizgał się po placu. Nagranie
Polska
Śnieg, noc
W nocy sypnie śniegiem
Prognoza
Zima, śnieg, mróz, rower
Rozpoczął się czas "pogody męczącej"
Prognoza
Białka Tatrzańska
W Białce Tatrzańskiej czeka moc atrakcji
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Zniszczenia w Portugalii
"Zostałam z niczym, absolutnie niczym"
Świat
Zima ze słońcem i mrozem
Idzie mróz. To zjawisko przeszkodzi nam w cieszeniu się pogodą
Smog
Władze Estonii otworzyły lodową drogę na Bałtyku
Bałtyk pod lodem. Otwierają drogę przez morze
Świat
Ulewy w Grecji doprowadziły do częściowego zawalenia się mostu w Trifilii
Osuwisko nieopodal miejsca starożytnych igrzysk
Świat
Sytuacja baryczna w Europie
Mróz wraca. Spodziewamy się nawet -20 stopni
Polska
shutterstock_2234680171
W Wenecji padł niepokojący rekord. Może być jeszcze gorzej
Świat
Nawet mieszkańcy kwaśnych głębin hydrotermalnych nie są bezpieczni - larwy wielu z nich wymagają bardziej zasadowego środowiska
Od ponad 20 milionów lat nie było tak źle
Krzysztof Posytek
Krokodyle nilowe (zdjęcie poglądowe)
Uciekał przed słoniami, zabił go krokodyl
Świat
Śnieg, zima, opady
W dzień dosypie śniegu
Prognoza
Smog, zimno, noc
Normy przekroczone o setki procent. Gdzie powietrze ma najgorszą jakość
Smog
Na rzece Drinie w Bośni i Hercegowinie powstała pływająca płachta śmieci
Ogromna plama śmieci na rzece. "To katastrofa"
Świat
Gołoledź, opady marznące, noc
Noc przyniesie trudną pogodę
Prognoza
Akcja ratunkowa w gminie Sayalonga w prowincji Malaga
Ratowała psa, wpadła do wezbranej rzeki. Znaleziono ciało
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom