Przyszedł wyż i ogłosili sytuację awaryjną

Wysokie stężenie ozonu w Meksyku
Wysokie stężenie ozonu w Meksyku
Źródło: PAP/EPA/ISAAC ESQUIVEL, PAP/EPA/ALEX CRUZ
Stężenie ozonu w Dolinie Meksyku osiągnęło bardzo wysoki poziom. Przyczyniły się do tego wyż oraz pożary lasów. Władze Meksyku, stolicy kraju ostrzegają, że powietrze jest groźne dla zdrowia.
Miasto Meksyk od wielu dni zmaga się z wysokim poziomem stężenia ozonu w powietrzu. To zmusiło w czwartek komisję środowiskową dla meksykańskiego megalopolis (CAMe) do ogłoszenia sytuacji awaryjnej - poinformował dziennik "El Pais". Obowiązywała ona do soboty, ale w niedzielę została wprowadzona ponownie i wciąż pozostaje w mocy.

Wpływ wyżu i pożarów lasów

"El Pais" doprecyzowało, że do pogorszenia się jakości powietrza przyczynił się wyż, który przyniósł wysokie temperatury, silne nasłonecznienie oraz brak wiatru. Takie warunki, panujące w Dolinie Meksyku od lutego do czerwca, są określane przez władze "sezonem ozonowym".

- To taki moment w roku. Koniec zimy i początek wiosny to szczytowy okres zagrożeń środowiskowych w mieście - mówiła prezydentka Meksyku Claudia Sheinbaum podczas poniedziałkowej konferencji prasowej.

Do dalszego pogorszenia się jakości powietrza przyczyniły się pożary lasów, które wybuchły w okolicach miast Texcoco i Nezahualcoyotl, leżących nieopodal Meksyku. CAMe przekazała w komunikacie prasowym, że sytuacja ta wpływa negatywnie na zdrowie mieszkańców megalopolis, liczącego ponad 30 milionów mieszkańców.

Wysokie stężenie ozonu w Meksyku
Wysokie stężenie ozonu w Meksyku
Źródło: PAP/EPA/ISAAC ESQUIVEL

Zagrożenie dla zdrowia

Sheinbaum przekazała, że według metropolitalnego systemu pomiarowego jakość powietrza była w poniedziałek ekstremalnie zła. Mieszkańcy mogli doświadczać bardzo poważnych objawów chorób i problemów zdrowotnych.

We wtorkowym komunikacie CAMe przekazała, że wyż będzie nadal wpływał na pogodę w centralnej części Meksyku, przez co utrzymają się wysokie temperatury sięgające 28-29 stopni Celsjusza oraz niska wilgotność. Wraz z brakiem silnego wiatru będzie to sprzyjać pozostawaniu stężenia ozonu na wysokim poziomie.

Opracował Krzysztof Posytek

Źródło: El Pais

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ISAAC ESQUIVEL

