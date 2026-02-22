Logo TVN24
Wydano ostrzeżenia przed smogiem. Mieszkańcy założyli maseczki

Zła jakość powietrza w Seulu
Gęsty smog w Nowym Delhi w piątek
Źródło: Reuters
Powietrze w Korei Południowej było w niedzielę mocno zanieczyszczone pyłem, który przywędrował znad pustyni Gobi. Władze wzywały mieszkańców do pozostania w domach i noszenia maseczek na zewnątrz.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Smog

W niedzielę Korea Południowa znalazła się pod grubą warstwą żółtego pyłu, który napłynął znad pustyni Gobi. Sprawił on, że jakość powietrza bardzo się pogorszyła. Koreański Narodowy Instytut Badań Środowiskowych wydała ostrzeżenia przed wysokim stężeniem pyłu PM10.

Pustynia Gobi położona jest na terenie południowej Mongolii i północnych Chin.

Wydano ostrzeżenia

Alarmy przed smogiem zostały wydane w 31 miastach, między innymi w Seulu i w prowincji Gyeongg. Średnie stężenie pyłu PM10 przekraczało 150 mikrogramów na metr sześcienny. Taki stan utrzymywał się przez co najmniej dwie godziny - podały lokalne media. W stolicy - Seulu - odnotowano aż 339 mikrogramów na metr sześcienny. Władze Korei Południowej wzywały mieszkańców do pozostania w domach i noszenia maseczek na zewnątrz.

We wtorek w całym kraju prognozowane są opady deszczu lub śniegu, które pomogą w wypłukaniu zalegającego pyłu.

Szkodliwość pyłu PM10

Pył PM10 jest jednym ze składników smogu. Zawiera między innymi substancje toksyczne. Powstaje jako produkt spalania w piecach i kotłach na paliwa stałe. Smog tworzy się w wyniku mieszania się dymu, pyłów i innych zanieczyszczeń z mgłą lub wilgocią w powietrzu. Wysokie stężenie PM10 jest wskaźnikiem złej jakości powietrza i może powodować problemy zdrowotne, jak podrażnienie dróg oddechowych, kaszel i zaostrzenie astmy.

Zła jakość powietrza w Seulu
Zła jakość powietrza w Seulu
Źródło: PAP/EPA/YONHAP

Opracowała Anna Bruszewska

Źródło: koreatimes.co.kr

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/YONHAP

