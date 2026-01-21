Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Smog
Partner sekcji:
Viessmann - banner TVN - logo - 320×98

Jakość powietrza. Kraków znów w światowej smogowej czołówce

Smog w Krakowie
"Jak każdej zimy tak również teraz stężenie smogu w powietrzu rośnie"
Źródło: TVN24
Powietrze w Krakowie kolejny dzień jest jednym z najgorszych na świecie. O godzinie dziewiątej stolica małopolski znalazła się na szóstym miejscu na świecie pod względem smogu. Fatalna sytuacja panuje także w Rzeszowie, gdzie lokalne władze podjęły decyzję o wprowadzeniu darmowej komunikacji miejskiej.

Lahore (Pakistan), Delhi (Indie), Dhaka (Bangladesz), Kalkuta (Indie) i Sarajewo (Bośnia i Hercegowica) - tylko te miasta o godzinie 9 w środę miały gorszą jakość powietrza niż Kraków. Według serwisu IQAir zajmującego się monitoringiem poziomu smogu na świecie, w stolicy małopolski stężenie pyłów zawieszonych PM2.5 wynosi 110.7 mikrogramów na metr sześcienny, czyli ponad siedem razy więcej niż wynosi dobowa norma wyznaczona przez WHO.

"Śnieg, mróz, a i stan powietrza daleki od doskonałości. Temperatura wyniesie dziś nawet do -12 stopni Celsjusza. Nie wyjeżdżajcie na rowerze, nie spacerujcie, a jeżeli to możliwe - porzućcie dziś wszelkie fizyczne aktywności na zewnątrz!" - czytamy na oficjalnym profilu miasta w mediach społecznościowych.

Fatalna jakość powietrza w Polsce

Smog utrzymuje się także w innych polskich miastach. Najgorsza sytuacja ma miejsce na Podlasiu. Między innymi w Suwałkach, Ełku, Białymstoku i Łomży jakość powietrza jest fatalna, a normy są wielokrotnie przekroczone. Bardzo złym powietrzem oddychają także mieszkańcy województw mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i podkarpackiego.

SERWIS SMOGOWY TVNMETEO.PL. SPRAWDŹ JAKOŚĆ POWIETRZA W SWOIM MIEŚCIE

Ranking miast pod względem najgorszej jakości powietrza (środa, 21.01., godz. 9)
Ranking miast pod względem najgorszej jakości powietrza (środa, 21.01., godz. 9)
Źródło: iqair.com

Darmowa komunikacja miejsca w Rzeszowie

Na Podkarpaciu władze Rzeszowa zdecydowały się na uruchomienie bezpłatnej komunikacji miejskiej dla mieszkańców. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego poinformowało, że w stolicy województwa i powiecie rzeszowskim wprowadzono trzeci stopień zagrożenia. Prognozowane stężenie pyłu PM10 może sięgnąć 150 mikrogramów na metr sześcienny. Oznacza to trzykrotne przekroczenie normy. Niebezpieczna dla zdrowia warstwa smogu to skutek kumulacji zanieczyszczeń z domowych pieców przy jednoczesnym braku wiatru, co uniemożliwia rozprzestrzenianie się toksycznych pyłów.

- Od północy przejazdy wszystkimi liniami MPK będą darmowe, a kasowniki w autobusach zostaną wyłączone - poinformowała we wtorek po południu Beata Sander z kancelarii prezydenta Rzeszowa. - W przypadku kolejnych komunikatów o złym stanie jakości powietrza bezpłatna komunikacja będzie przedłużana - dodała.

Co powoduje tak wysoki poziom smogu

Jak informuje serwis IQAir, fatalna jakość powietrza jest związana głównie ze spalaniem paliw kopalnych w celu wytwarzania energii i ogrzewania domów, emisjami przemysłowymi oraz emisjami spalin ze starych samochodów. Zimą z powodu zjawiska inwersji (wzrostu temperatury wraz z wysokością) oraz spokojnego wiatru zanieczyszczenia zatrzymują się blisko gruntu.

Uwaga! Smog
Uwaga! Smog
Źródło: RCB

Szkodliwość pyłu PM10

Pył PM10 jest jednym ze składników smogu. Zawiera między innymi substancje toksyczne. Powstaje jako produkt spalania w piecach i kotłach na paliwa stałe. Smog tworzy się w wyniku mieszania się dymu, pyłów i innych zanieczyszczeń z mgłą lub wilgocią w powietrzu. Wysokie stężenie PM10 jest wskaźnikiem złej jakości powietrza i może powodować problemy zdrowotne, jak podrażnienie dróg oddechowych, kaszel i zaostrzenie astmy.

Źródła emisji pyłu PM10
Źródła emisji pyłu PM10
Źródło: Polski Alarm Smogowy

Autorka/Autor: fw

Źródło: IQAir, tvnmeteo.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
SmogPolskaZima
Czytaj także:
krakow smog cnb
Alert RCB. Tu lepiej nie wychodzić z domu
Smog
Poranek z siarczystym mrozem w Cisowej na Pogórzu Przemyskim (18.01.2026)
Jedni szczękali zębami, drugich ogrzał między innymi efekt fenowy
Polska
Zima, mróz, śnieg
Silny mróz. Gdzie trzeba uważać
Prognoza
Mróz w Polsce
Zróżnicowana temperatura, lokalnie mocniej powieje. Pogoda na dziś
Prognoza
Ratunek na Etnie. Ratownicy górscy ruszyli na pomoc rodzinie
Akcja ratunkowa na Etnie. Rodzina z dziećmi utknęła
Świat
Zorza polarna
Zorza polarna ponownie rozświetliła niebo nad Polską
Mróz w nocy
Miejscami temperatura spadnie do -22 stopni
Prognoza
Powódź w Tunisie w Tunezji
Turystyczny raj pod wodą. Największe opady od ponad 70 lat
Świat
Opady śniegu, wczesna zima
Kolejne dni przyniosą zmianę w pogodzie
Prognoza
Smog dusi między innymi w Krakowie
Smog w Polsce. Gdzie powietrze jest najgorszej jakości
Smog
Cyklon Harry w Katanii na Sycylii
Cyklon Harry na Morzu Śródziemnym. Życie na wyspach zamarło
Świat
shutterstock_2681852933
Mówiła, że idzie popływać. Godzinę później znaleziono jej ciało, wokół było stado psów
Świat
Siarczysty mróz na początku lutego nad Rosją
Czy coś przyhamuje nieludzki mróz?
Arleta Unton-Pyziołek
Zamknięta plaża North Steyne Beach
Kolejny atak rekina, władze zamknęły plaże
Świat
Karambol na ponad 100 pojazdów w Michigan
Karambol na ponad 100 pojazdów. Wszystko przez efekt jeziora
Świat
Krowa Veronika
Zaskakujące, co krowa Veronika robi z kijem. Naukowcy nie wierzyli własnym oczom
Maciej Wacławik
Smog w Krakowie
Nawet 1300 procent normy. Trujące powietrze w Krakowie bije rekordy
TVN24
Japonia
Odwołane loty, utrudnienia na kolei w Japonii
Świat
Smog
Alert RCB. "Unikaj aktywności na zewnątrz"
Smog
PXL-20260119-213934786
"Czegoś takiego Europa nie widziała od dobrych kilkunastu miesięcy"
Polska
Silny mróz
Poniżej -20 stopni na termometrach. Gdzie było najzimniej?
Polska
Poranek z siarczystym mrozem w Cisowej na Pogórzu Przemyskim
To będzie słoneczny dzień. Pogoda na dziś
Prognoza
Zorza polarna - zdjęcie poglądowe
Alert zorzowy. Warto spojrzeć w niebo
Białucha arktyczna, zwana też walem białym (Delphinapterus leucas) - zdjęcie poglądowe
Historyczny moment. W holenderskich wodach pojawiła się po 60 latach
Ta noc będzie mroźna
Noc ze spadkami do -20 stopni
Prognoza
Pokrywa śnieżna w Polsce
Śnieg w Polsce. Mapa pokazuje, u kogo jest biało
Polska
Tatry
Trudna akcja ratunkowa w Tatrach
Polska
Zimowy dzień
W prognozie widać opady. Nie tylko śniegu
Prognoza
Lodospady, Rudawka Rymanowska
"Zdecydowałem się zobaczyć je na własne oczy. Cud natury"
Polska
Kominy EC Siekierki z poziomo unoszącym się dymem, 19.01.2026
Dym nad Warszawą unosił się poziomo. To zjawisko było przyczyną
Polska
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom