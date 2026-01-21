Jakość powietrza. Kraków znów w światowej smogowej czołówce

"Jak każdej zimy tak również teraz stężenie smogu w powietrzu rośnie" Źródło: TVN24

Lahore (Pakistan), Delhi (Indie), Dhaka (Bangladesz), Kalkuta (Indie) i Sarajewo (Bośnia i Hercegowica) - tylko te miasta o godzinie 9 w środę miały gorszą jakość powietrza niż Kraków. Według serwisu IQAir zajmującego się monitoringiem poziomu smogu na świecie, w stolicy małopolski stężenie pyłów zawieszonych PM2.5 wynosi 110.7 mikrogramów na metr sześcienny, czyli ponad siedem razy więcej niż wynosi dobowa norma wyznaczona przez WHO.

"Śnieg, mróz, a i stan powietrza daleki od doskonałości. Temperatura wyniesie dziś nawet do -12 stopni Celsjusza. Nie wyjeżdżajcie na rowerze, nie spacerujcie, a jeżeli to możliwe - porzućcie dziś wszelkie fizyczne aktywności na zewnątrz!" - czytamy na oficjalnym profilu miasta w mediach społecznościowych.

Fatalna jakość powietrza w Polsce

Smog utrzymuje się także w innych polskich miastach. Najgorsza sytuacja ma miejsce na Podlasiu. Między innymi w Suwałkach, Ełku, Białymstoku i Łomży jakość powietrza jest fatalna, a normy są wielokrotnie przekroczone. Bardzo złym powietrzem oddychają także mieszkańcy województw mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i podkarpackiego.

Ranking miast pod względem najgorszej jakości powietrza (środa, 21.01., godz. 9) Źródło: iqair.com

Darmowa komunikacja miejsca w Rzeszowie

Na Podkarpaciu władze Rzeszowa zdecydowały się na uruchomienie bezpłatnej komunikacji miejskiej dla mieszkańców. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego poinformowało, że w stolicy województwa i powiecie rzeszowskim wprowadzono trzeci stopień zagrożenia. Prognozowane stężenie pyłu PM10 może sięgnąć 150 mikrogramów na metr sześcienny. Oznacza to trzykrotne przekroczenie normy. Niebezpieczna dla zdrowia warstwa smogu to skutek kumulacji zanieczyszczeń z domowych pieców przy jednoczesnym braku wiatru, co uniemożliwia rozprzestrzenianie się toksycznych pyłów.

- Od północy przejazdy wszystkimi liniami MPK będą darmowe, a kasowniki w autobusach zostaną wyłączone - poinformowała we wtorek po południu Beata Sander z kancelarii prezydenta Rzeszowa. - W przypadku kolejnych komunikatów o złym stanie jakości powietrza bezpłatna komunikacja będzie przedłużana - dodała.

Co powoduje tak wysoki poziom smogu

Jak informuje serwis IQAir, fatalna jakość powietrza jest związana głównie ze spalaniem paliw kopalnych w celu wytwarzania energii i ogrzewania domów, emisjami przemysłowymi oraz emisjami spalin ze starych samochodów. Zimą z powodu zjawiska inwersji (wzrostu temperatury wraz z wysokością) oraz spokojnego wiatru zanieczyszczenia zatrzymują się blisko gruntu.

Uwaga! Smog Źródło: RCB

Szkodliwość pyłu PM10

Pył PM10 jest jednym ze składników smogu. Zawiera między innymi substancje toksyczne. Powstaje jako produkt spalania w piecach i kotłach na paliwa stałe. Smog tworzy się w wyniku mieszania się dymu, pyłów i innych zanieczyszczeń z mgłą lub wilgocią w powietrzu. Wysokie stężenie PM10 jest wskaźnikiem złej jakości powietrza i może powodować problemy zdrowotne, jak podrażnienie dróg oddechowych, kaszel i zaostrzenie astmy.

Źródła emisji pyłu PM10 Źródło: Polski Alarm Smogowy