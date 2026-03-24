W tych krajach odetchniesz najlepszym powietrzem. Trzy w Europie

Raport IQAir dotyczący jakości powietrza na świecie z 2025 r. przedstawia dane pochodzące z 9446 miast w 143 krajach, terytoriach i regionach świata. Opracowany został przez szwajcarską firmę IQAir, zbierającą dane o zanieczyszczeniach powietrza. Jego wyniki opublikowano w tym tygodniu - podaje Euronews.
Średnią roczną jakość powietrza w monitorowanych krajach porównano z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Według organizacji zalecany średni roczny limit stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 wynosi pięć mikrogramów na metr sześcienny (µg/m3), a wartość dobowa rzędu 15 µg/m3 może być przekraczana tylko kilka dni w roku. Z raportu wynika, że tylko 14 procent miast na świecie oddycha bezpiecznym wg WHO powietrzem, co stanowi spadek w porównaniu z 17 procentami w roku poprzednim.
Sąsiad Polski wysoko w rankingu "czystego powietrza"
Które kraje i terytoria na świecie spełniają limity Światowej Organizacji Zdrowia? To Australia, Barbados, Bermudy, Polinezja Francuska, Grenada, Nowa Kaledonia (francuskie terytorium zamorskie w zachodniej części Oceanu Spokojnego), Panama, Portoryko, Reunion (departament zamorski Francji położony na Oceanie Indyjskim) i Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych.
Gdzie w Europie powietrze ma najlepszą jakość? Tylko trzy kraje spełniają obecnie wytyczne WHO. Są to Andora, Estonia i Islandia. Oznacza to, że 130 ze 143 objętych badaniem krajów, czyli 91 procent, nie spełniało bezpiecznych wytycznych - podsumowuje portal Euroews. Polska w rankingu "Jakość powietrza na świecie w 2025 roku" zajęła dopiero 66. miejsce, a Warszawa w zestawieniu stolic - 59.
Pył zawieszony PM2,5 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 2,5 mikrometra. Według Światowej Organizacji Zdrowia jest najbardziej szkodliwym dla człowieka zanieczyszczeniem atmosferycznym. Dociera nie tylko do układu oddechowego, lecz także do układu krwionośnego.
Zanieczyszczenie powietrza. Gdzie jest najgorzej?
Pięć krajów o najwyższym poziomie zanieczyszczenia w ubiegłym roku to Pakistan, Bangladesz, Tadżykistan, Czad i Demokratyczna Republika Konga. Indie, po raz pierwszy od ośmiu lat, czyli odkąd powstaje raport, znalazły się poza niechlubną piątką.
Opracowała Ewa Żebrowska / az
Źródło: Euronews, tvn24.pl
