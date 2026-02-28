Jak zminimalizować ryzyko ataku astmy w domu i w biurze. Naukowcy radzą

Gęsty smog w Nowym Delhi w piątek Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Dane zebrano w latach 2019-2022 od 1600 dorosłych. Badacze przeanalizowali cztery wskaźniki - ataki astmy, trudności w oddychaniu, problemy ze snem i ograniczenia w wykonywaniu codziennych czynności - oraz ich związek z otoczeniem. Wnioski opublikowano na łamach czasopisma "Atmosphere".

Okazało się, że w pomieszczeniach, w których były oczyszczacze powietrze, wyciągi i po ptostu lepsza wentylacja, przypadków ataków astmy było mniej. Zdaniem ekspertów wyposażenie biur i domów w takie urządzenia polepszyłyby warunki osób cierpiących na tę chorobę.

- Badania tego typu koncentrują się na dzieciach, ale ponieważ większość przypadków astmy w Stanach Zjednoczonych dotyczy dorosłych, przyjrzeliśmy się im i środowisku, w którym przebywają - powiedział Alexander Obeng, doktorant na uczelni Texas A&M University School of Public Health i główny autor badania. Dodał, że Teksas był idealnym miejscem do przeprowadzenia badania ze względu na zmienny klimat i zróżnicowane warunki mieszkaniowe.

Astma: przyczyny choroby i stan dróg oddechowych Źródło: PAP

Czynniki wywołujące astmę w domu

Jak zauważył Alexander Obeng, większość budynków w Teksasie jest wyposażona w klimatyzację. - Ogranicza ona naturalną wentylację i może zwiększać poziom zanieczyszczeń w pomieszczeniach, co negatywnie wpływa na osoby chore na astmę - powiedział ekspert.

Naukowcy określili dwa główne czynniki wywołujące astmę w domu: brak wentylatorów w kuchni i łazience oraz palenie tytoniu.

W artykule eksperci napisali też, że ludzie mieszkający w domach, w których nie było pleśni, gryzoni i zwierząt futerkowych, rzadziej chorowali na astmę. - Dobrą wiadomością jest to, że możemy podjąć kroki w celu kontrolowania astmy w domu, poprawiając przepływ powietrza, stosując oczyszczacze powietrza, nie paląc w pomieszczeniach i minimalizując kurz lub alergeny zwierzęce - zauważył Obeng.

Dane wykazały również, że kobiety, osoby starsze i osoby czarnoskóre częściej cierpią na powikłania związane astmy niż inne grupy. Odzwierciedla to różnice w dochodach, jakości mieszkań i dostępie do opieki zdrowotnej, co według Obenga może zwiększać obciążenie astmą u niektórych osób.

- Dorośli spędzają aż 90 procent czasu w pomieszczeniach, w których powietrze może być bardziej zanieczyszczone niż na zewnątrz - tłumaczył Obeng. - Odpowiednie zmiany w środowisku domowym mogą pomóc dorosłym z astmą skuteczniej radzić sobie z tą chorobą - podkreślił.

Opracowała Anna Bruszewska