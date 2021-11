Fatalna sytuacja w Nowym Delhi. "Trudno mi oddychać, a moje oczy wręcz płoną"

Smog od ponad dwóch tygodni unosi się nad stolicą Indii. Przez ten okres zamknięto szkoły i uczelnie w Nowym Delhi. Sytuacja nie poprawia się. - Smog jest bardzo gęsty. Kiedy biegałem, czułem go w płucach - mówił mieszkaniec miasta.

- Trudno mi oddychać, a moje oczy wręcz płoną. Zabroniłem moim dzieciom wychodzenia z domu. Mój dzień wygląda tak: wychodzę rano, w masce, a po powrocie do domu przemywam oczy zimną wodą - mówił Rajendra Kumar, mieszkaniec stolicy Indii.

Nowe Delhi. Fatalna jakość powietrza

Władze stolicy apelują do mieszkańców, a by ci korzystali z transportu publicznego. Rząd wynajął dodatkowe 700 autobusów, aby zachęcić ludzi do zrezygnowania z jazdy samochodem. W mieście nie wolno budować, aby ograniczyć pył, który jest głównym źródłem zanieczyszczeń. Obowiązuje też zakaz wjazdu samochodów ciężarowych z silnikiem diesla - przekazali zarządcy tego ponad 20-milionowego miasta.