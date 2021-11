Gęsty smog nad Nowym Delhi. "Czuję się, jakbym miał chili w oczach, jakby się paliły"

czytaj dalej

W rejonie Rysów znaleziono ciało. To najprawdopodobniej zaginiony w piątek turysta. Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego poinformowali, że oprócz tego tragicznego zdarzenia odnotowano w ostatnich dniach kilka innych urazów i zasłabnięć. Apelują o ostrożność - warunki do wędrówek są trudne, nawet jeśli pogoda zdaje się do nich zachęcać.