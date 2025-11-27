Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Smog
Partner sekcji:
Viessmann - banner TVN - logo - 320×98

Kolejki do gabinetów pediatrycznych. Wszystko przez smog

Widok z bulwaru Rajpath na spowite smogiem Delhi
Smog w Delhi, stolicy Indii
Źródło: Reuters
Dzieci z indyjskiej stolicy cierpią z powodu smogu. Od października w mieście znacząco wzrosła liczba wizyt u pediatrów związanych z chorobami układu oddechowego. Istnieje ryzyko, że ekspozycja na smog może spowodować przewlekłe problemy zdrowotne u najmłodszych mieszkańców Delhi.

Silnie zanieczyszczone powietrze zimą jest powracającym problemem w Delhi i innych częściach północnych Indii. Za obecnością smogu stoi wiele czynników: niska prędkość wiatru, emisje z zakładów przemysłowych, spaliny samochodowe, spadające temperatury powietrza oraz sezonowe wypalanie ściernisk w sąsiednich stanach.

Poziom pyłu zawieszonego PM2,5, który może zatykać płuca, dd miesiąca oscyluje w Delni między 300 a 400. Jest to ponad 20-krotność limitu zalecanego przez Światową Organizację Zdrowia. Wartości powyżej 400 mają wpływ na wszystkie zdrowe osoby, ale wysokie stężenie pyłów najsilniej dotyka dzieci i osoby starsze.

Kolejki do gabinetów

Według stacji BBC najwyraźniej widać to w przychodniach pediatrycznych, gdzie przed gabinetami ustawiają się długie kolejki rodziców z dziećmi skarżącymi się na problemy z oddychaniem. Większość osób zaczęła chorować w październiku, kiedy jakość powietrza w stolicy spadła do niebezpiecznego poziomu. W całej stolicy szpitale odnotowały napływ dzieci chorych z powodu smogu

Mężczyzna nosi maseczkę, by chronić się przed smogiem
Mężczyzna nosi maseczkę, by chronić się przed smogiem
Źródło: PAP/EPA/RAJAT GUPTA

- Pyły te negatywnie wpływają na odporność dziecka, zwłaszcza że jego układ odpornościowy wciąż się rozwija, a komórki uczą się reakcji immunologicznej we wczesnych latach życia - mówił w rozmowie z BBC dr Shishir Bhatnagar, pediatra z kliniki w dzielnicy Noida. - W ostatnich latach liczba takich przypadków wzrosła dziesięciokrotnie. Z mojego doświadczenia wynika, że jeśli zazwyczaj spotykam się z takimi dolegliwościami u średnio 20-30 procent pacjentów, to w sezonie zanieczyszczenia wartość ta wzrasta do 50-70 procent - wskazał.

Każdego roku rząd wykorzystuje środki nadzwyczajne - wstrzymuje prace na budowach, zakazuje ruchu pojazdów zanieczyszczających środowisko, by ograniczyć smog. W tym roku podjęto nawet próbę sztucznego wywołania opadów deszczu poprzez zasiewanie chmur, jednak okazała się ona bezskuteczna.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Sztuczny deszcz miał ich uratować, wyszedł "kolejny trik"

Sztuczny deszcz miał ich uratować, wyszedł "kolejny trik"

Świat
Zasiewają chmury, by walczyć ze smogiem

Zasiewają chmury, by walczyć ze smogiem

Świat

"Najgorszy moment w moim życiu"

31-letnia mieszkanka stolicy Indii Khushboo Bharti przyznała w rozmowie z BBC, że drży za każdym razem, gdy przypomina sobie noc 13 listopada, kiedy musiała zabrać swoją roczną córkę Samairę na pogotowie.

- Pamiętam, jak obudziła się z gwałtownym kaszlem, który spowodował, że kilkakrotnie wymiotowała - mówi Khushboo Bharti. - W drodze Samaira nie reagowała na nikogo ani na nic. To było zupełnie niepodobne do niej, ponieważ jest bardzo żywiołowym dzieckiem. Nie podnosiła nawet głowy. To był najgorszy moment w moim życiu - dodaje.

W szpitalu dziecko zostało poddane intensywnej nebulizacji sterydami i przez dwa dni było podłączone do aparatu tlenowego. Później zdiagnozowano u niej zapalenie płuc. Od tamtego czasu Khushboo Bharti żyje w ciągłym napięciu.

- Nawet jeśli zakaszle tylko kilka razy, wpadam w panikę - podkreśliła kobieta.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Powietrze tak toksyczne, że zabrakło skali

Powietrze tak toksyczne, że zabrakło skali

"Osoby, które były zdrowe, chorują"

"Osoby, które były zdrowe, chorują"

Obawa przed nieodwracalnymi szkodami

Zanieczyszczenie powietrza ma poważny wpływ na rozwój dzieci. Z dotychczasowych badań wynika, że długotrwała ekspozycja najmłodszych na smog powoduje opóźnienia w rozwoju, osłabienie odporności i obniżenie zdolności poznawczych. Przewlekłe problemy zdrowotne związane z zanieczyszczonym powietrzem występują także u dorosłych. Najnowsze badania przeprowadzone przez naukowców z University of Cambridge na grupie prawie 30 milionów osób wykazały, że ekspozycja na niektóre zanieczyszczenia wiąże się z wyższym ryzykiem wystąpienia różnych rodzajów demencji, w tym choroby Alzheimera.

Potencjalny wpływ toksycznego powietrza na zdrowie publiczne sprawił, że wielu rodziców, takich jak mieszkanka Delhi Bharti, rozważa przeprowadzkę ze stolicy Indii.

- Jaki sens ma mieszkanie w mieście, w którym moja córka nie może nawet bezpiecznie oddychać? - pytała w rozmowie z BBC. - Mój mąż prowadzi działalność gospodarczą w Delhi, więc nie możemy rzucić wszystkiego i wyjechać. Ale gdy tylko nadarzy się okazja, przeprowadzimy się - zapewniła.

Widok z bulwaru Rajpath na spowite smogiem Delhi
Widok z bulwaru Rajpath na spowite smogiem Delhi
Źródło: PAP/EPA/RAJAT GUPTA

Co robi miasto?

Na ten moment władze Delhi podjęły pewne działania mające na celu ograniczenie narażenia dzieci na toksyczne powietrze. W stolicy Indii odwołano zajęcia sportowe na świeżym powietrzu, a lekcje w szkołach podstawowych odbywają się w trybie hybrydowym. Eksperci wskazali, że chociaż uprzywilejowani mieszkańcy miasta odniosą z tych rozwiązań korzyści, nie pomogą one setkom tysięcy najmłodszych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji ekonomicznej.

- Dzieci te są stale narażone na wysokie poziomy zanieczyszczenia, co osłabia ich system obronny płuc. Nieleczone infekcje w dzieciństwie mogą spowodować trwałe uszkodzenie płuc - podkreślił w rozmowie z BBC pulmonolog A Fathahudeen.

Naukowiec wskazał, że infekcje spowodowane narażeniem dziecięcych płuc na zanieczyszczenie powietrza mogą prowadzić do przewlekłej obturacyjnej choroby dróg oddechowych w wieku dorosłym, podobnej do tej obserwowanej u palaczy.

Autorka/Autor: jzb

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/RAJAT GUPTA

Udostępnij:
TAGI:
IndieSmog
Czytaj także:
noc mgła mrzawka
Noc będzie mroźna, w dzień miejscami popada
Sri Lanka
Leje od tygodnia. Nie żyje kilkadziesiąt osób
Świat
lawina
Gigantyczna lawina w Alpach. Narciarze pod śniegiem
Świat
Ostrzeżenie przed niedźwiedziami
Chcą wysyłać drony, by odstraszać niedźwiedzie
Świat
Dyrektor ESA Josef Aschbacher i minister finansów i gospodarki Andrzej Domański
Ośrodek Europejskiej Agencji Kosmicznej powstanie w Polsce
Polska
Śmiercionośna powódź w Indonezji
"Przyszły o świcie, zniszczyły domy". W powodziach zginęło 61 osób
Świat
Pochmurno, mglisto
Pogoda na weekend. Na chwilę odpoczniemy od śniegu
Polska
Lód na drogach i chodnikach
Szklanka na drogach i chodnikach. IMGW ostrzega
Polska
Rakieta Soyuz MS-28
Amerykanin i dwóch Rosjan w drodze na ISS
Świat
Zanieczyszczenie mikroplastikiem
Bakterie mogą przemieszczać się na mikroplastiku. Takie niebezpieczne
Nauka
Małże są bioindykatorami
Najczulszy sprzęt pomiarowy. Jak przyroda mówi nam, co jest nie tak
Agnieszka Stradecka
Zimowe warunki w Poznaniu (środa, 26.11.2025r.)
Zima dała o sobie znać. Kłopoty w dwóch województwach
Polska
Rekin zaatakował turystów w Australii
Rekin zaatakował turystów. Jeden nie żyje
Świat
Oblodzenie
Trudne warunki na drogach. IMGW ostrzega
Wietrznie, pochmurno, silny wiatr
Śnieg na razie odpuści, ale dzień może być wietrzny
Śnieg, deszcz ze śniegiem, noc
W nocy obficie sypnie śniegiem, w dzień silniej powieje
Falcon 9 przed startem misji
Start Falcona 9 przełożony. Na pokładzie polskie satelity wojskowe
Nauka
Grad w południowej Brazylii
Stan wyjątkowy po gradobiciu. Ponad 260 rannych
Świat
jesien lisc pogoda pochmurno shutterstock_2700537435_1
Idzie duża zmiana pogody
Drzewo przygniotło bobra
Bóbr w potrzasku. Przygniotło go drzewo
Polska
Śnieg spadł w Poznaniu
Śnieg otulił pół Polski
Polska
Auta w rowach
Kolejny atak zimy. Samochody w rowach i powalone drzewa
Polska
Pompa ciepła Vitocal-222-S
Pompa ciepła w nowym domu - nowoczesne ogrzewanie bez kompromisów
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Ale sypnęło! Pawłowice koło Leszna
"Ale sypnęło". Zimowa aura na waszych zdjęciach
Polska
Śnieg
Śnieżyce od Sudetów po Warmię i Mazury. Front nad Polską
Śnieg, śnieg z deszczem i śnieg
Komu dzień przyniesie śnieg, a komu inne zjawiska
Smog nocą
Smog w Polsce. Gdzie powietrze jest najgorszej jakości
Smog
Wulkan Hayli Gubbi wyrzucił ogromną chmurę dymu
"Jakby ktoś zrzucił bombę". Dlaczego przebudził się po tysiącach lat?
Świat
śnieg, zima, noc
Śnieg i deszcz. Nie każdy doświadczy zimowych opadów
Powódź w Hat Yai na południu Tajlandii
Dziewięć prowincji pod wodą. Nie żyje 13 osób
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom