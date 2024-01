Sprawdzają czym i w czym palą mieszkańcy. Wkrótce mogą posypać się kary

W Świdnicy (Dolnośląskie) trwają prewencyjne kontrole pieców oraz tego, czym mieszkańcy w nich palą. Od 1 lipca urządzenia poniżej klasy trzeciej i bezklasowe powinny zostać wymienione. - Nawet posiadanie takiego pieca w stanie gotowości do użycia może spowodować, że będą zastosowane sankcje karne - podkreślił Edward Świątkowski, zastępca komendanta Straży Miejskiej w Świdnicy.

Kontrole to efekt przyjęcia przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwały określającej przepisy dotyczące programu ochrony powietrza. Do kontroli wytypowano przede wszystkim nieruchomości zamieszkałe (mieszkania i domy jednorodzinne), których właściciele zgłosili w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), że eksploatują źródła ciepła opalane węglem. Trwające od 8 stycznia kontrole przeprowadzają upoważnieni funkcjonariusze Straży Miejskiej i pracownicy Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

- Urząd Marszałkowski poprosił nas, abyśmy przeprowadzili w mieście co najmniej sto takich kontroli i sprawdzili dwie rzeczy - mówił Mateusz Jadach z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Świdnicy w rozmowie z reporterem TVN24 Tomaszem Mildynem. Wyjaśnił, że chodzi o to, czym "palone jest w domach, czyli jakiego rodzaju jest to paliwo oraz po drugie, jakie urządzenia są wykorzystywane, czyli jakiej klasy jest piec, bądź kocioł, bądź inne urządzenie".